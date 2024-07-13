НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризмПробки
NGS
Погода

Сейчас+28°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+28°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +28

2 м/c,

с-в.

 744мм 45%
Подробнее
2 Пробки
USD 87,74
EUR 95,76

СРОЧНО

Кровавая драка в электричке — видео конфликта

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Шато Мигрень
Топовые летники Новосибирска
Ученая делает крем
Ретрокино в стиле Феллини
Снос домов для Южного транзита
Камерунец в Сибири
Афиша на июль
НГС в Telegram
Город эксклюзив В Новосибирске реконструируют детскую школу искусств — она пошла трещинами после коммунального ЧП

В Новосибирске реконструируют детскую школу искусств — она пошла трещинами после коммунального ЧП

Разработка проектной документации обойдется мэрии в 17 миллионов рублей

416
4 комментария
Средства на документацию выделят из бюджета Новосибирска на 2025 год

В Новосибирске ищут подрядчика на разработку проектной документации реконструкции детской школы искусств №24 в Кировском районе. Она пошла трещинами после коммунального ЧП в январе 2024 года.

Заказчиком выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Подрядчику необходимо разработать проектную документацию для реконструкции школы искусств на улице Вертковской, 4а.

Проектировщикам необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические работы, разработать разделы по озеленению и благоустройству прилегающей территории.

В здании необходимо предусмотреть такие помещения как: тамбур, касса, гардероб, концертный зал на 200 мест, сцену, костюмерную, звукоаппаратную, кабинеты ИЗО, классы теоретических музыкальных занятий, классы для иностранных языков, хора и так далее. Они расположатся на трех этажах. Кроме того, в здании должен появиться лифт для подъема артистов на сцену.

Средства на проведение работ выделят из бюджета Новосибирска на 2025 финансовый год. Срок разработки документации — до 20 октября 2025 года. Максимальная цена контракта — 17,3 миллиона рублей.

Закупка размещена 18 июня, срок окончания приема заявок — 13 июля.

В январе НГС побывал в школе искусств на Вертковской, которое ни разу капитально не ремонтировали более полувека. Посмотрите репортаж из здания с жуткими трещинами на стенах.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Мэрия Новосибирска Коммунальное ЧП Школа искусств
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Директор Завода (Ржака)
13 июля 2024, 22:11
Поздравляю Б. Крейчикову с победой на легендарном Уимблдоне. Завтра идём на стадион смотреть мужской финал.
Гость
13 июля 2024, 22:09
Надо снести, построить Марию На, а вверху уже школу.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Львам повезет. Чего ждать от оппозиции Венеры и Плутона — советы астролога
Елена Коржаневская
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Мнение
Супер-Маша и солдафон: в прокат вышел фильм «Не одна дома» с Миланой Хаметовой — почему его стоит посмотреть родителям
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
Четыре знака Зодиака почувствуют особое влияние от перехода Марса в Тельца: советы астролога
Юлия Тарантина
Мнение
«Мало походят на идеальных супругов»: журналистка НГС о том, почему Петр и Феврония — не лучший пример семейной идиллии
Анна Скок
Корреспондент
Рекомендуем
Знакомства

Алёна,36

Дмитрий ,41

El,30

Oksana,52

Александр,44

Сергей,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление