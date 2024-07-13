В Новосибирске реконструируют детскую школу искусств — она пошла трещинами после коммунального ЧП

Средства на документацию выделят из бюджета Новосибирска на 2025 год Источник: Александр Ощепков/NGS.RU











В Новосибирске ищут подрядчика на разработку проектной документации реконструкции детской школы искусств №24 в Кировском районе. Она пошла трещинами после коммунального ЧП в январе 2024 года.



Заказчиком выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Подрядчику необходимо разработать проектную документацию для реконструкции школы искусств на улице Вертковской, 4а.



Проектировщикам необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические работы, разработать разделы по озеленению и благоустройству прилегающей территории.



В здании необходимо предусмотреть такие помещения как: тамбур, касса, гардероб, концертный зал на 200 мест, сцену, костюмерную, звукоаппаратную, кабинеты ИЗО, классы теоретических музыкальных занятий, классы для иностранных языков, хора и так далее. Они расположатся на трех этажах. Кроме того, в здании должен появиться лифт для подъема артистов на сцену.



Средства на проведение работ выделят из бюджета Новосибирска на 2025 финансовый год. Срок разработки документации — до 20 октября 2025 года. Максимальная цена контракта — 17,3 миллиона рублей.



Закупка размещена 18 июня, срок окончания приема заявок — 13 июля.

