В Новосибирске реконструируют детскую школу искусств — она пошла трещинами после коммунального ЧП

В Новосибирске ищут подрядчика на разработку проектной документации реконструкции детской школы искусств №24 в Кировском районе. Она пошла трещинами после коммунального ЧП в январе 2024 года.
Заказчиком выступает департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. Подрядчику необходимо разработать проектную документацию для реконструкции школы искусств на улице Вертковской, 4а.
Проектировщикам необходимо выполнить инженерно-геодезические изыскания, инженерно-экологические работы, разработать разделы по озеленению и благоустройству прилегающей территории.
В здании необходимо предусмотреть такие помещения как: тамбур, касса, гардероб, концертный зал на 200 мест, сцену, костюмерную, звукоаппаратную, кабинеты ИЗО, классы теоретических музыкальных занятий, классы для иностранных языков, хора и так далее. Они расположатся на трех этажах. Кроме того, в здании должен появиться лифт для подъема артистов на сцену.
Средства на проведение работ выделят из бюджета Новосибирска на 2025 финансовый год. Срок разработки документации — до 20 октября 2025 года. Максимальная цена контракта — 17,3 миллиона рублей.
Закупка размещена 18 июня, срок окончания приема заявок — 13 июля.
В январе НГС побывал в школе искусств на Вертковской, которое ни разу капитально не ремонтировали более полувека. Посмотрите репортаж из здания с жуткими трещинами на стенах.