«С ним связана современная история хоккея»: спортивный мир скорбит из-за смерти легендарного Андрея Тарасенко из «Сибири»

Андрей Тарасенко 16 лет был тренером в Новосибирске Источник: ХК «Сибирь»











«Звезда российского хоккея» — так отзываются знакомые, близкие и болельщики о тренере ХК «Сибирь» Андрее Тарасенко. Сегодня стало известно, что ушел из жизни легендарный нападающий, ему было 55 лет. НГС присоединяется к скорби и публикует то, что люди говорят о спортсмене.



«Назвать арену в его честь»

Все хоккейные группы наполнились плачем и вопросами о том, почему Андрей Тарасенко так рано ушел из жизни. Подписчики в официальной группе «Сибири» называют его добрейшей души человеком, вторым талисманом хоккейного клуба, легендой во всех смыслах. Люди не скупятся на эпитеты и уже предлагают, как почтить его память. Например, назвать в честь него новый ЛДС.

— «Сибирь-Арена им. Тарасенко». Мне кажется, это будет правильно. Уверен, абсолютное большинство болельщиков и спортсменов это поддержит, — пишет Сергей Александрович в группе клуба.

Еще одно предложение — посвятить первый домашний матч предстоящего сезона именно Андрею Тарасенко. Также болельщики хотят общественного прощания с тренером, который проработал в штабе 16 лет.

«Был надежным товарищем по команде»

Сам хоккейный клуб выразил глубокие соболезнования родным и близким спортсмена, назвав Андрея Тарасенко легендарным нападающим «Сибири» 2000-х годов.

Как рассказал генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов, он хорошо знал Андрея Тарасенко. Как отметил руководитель, они долгое время играли в одной команде, в одном звене.



— Он был надежным другом, товарищем и партнером по команде, первоклассным специалистом и тренером. Это невосполнимая утрата для всего нашего хоккея. Андрей Владимирович навсегда вписал себя в историю хоккейного клуба «Сибирь». Приносим соболезнования родным и близким, — написал Лев Крутохвостов.



Андрей Тарасенко родился в Новосибирске 11 сентября 1968 года, стал одним из лучших воспитанников хоккейной школы «Сибирь», в юности выступал за местную команду СКА. Позднее он долгое время выступал за ярославское «Торпедо» и тольяттинскую «Ладу». Вошел в состав олимпийской сборной России 1994 года. На пике карьеры нападающего был признан лучшим бомбардиром, самым ценным игроком чемпионата России. В начале 2000-х вернулся в Новосибирск. С 2008 года работал тренерском штабе ХК «Сибирь».



— Сегодня скоропостижно скончался Андрей Тарасенко, в прошлом известный нападающий ХК «Сибирь», а после — выдающийся специалист тренерского штаба команды, который помог нашим ребятам добиться наивысшего результата в истории новосибирского хоккея — бронзовых наград КХЛ в сезоне-2014/2015 годов. Один из ярчайших хоккеистов своего поколения. Выражаю глубочайшие соболезнования его родным и близким, — написал губернатор региона Андрей Травников.



«Плавно стал тренером»

Как говорит спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, для него в памяти Андрей Тарасенко останется как скрупулезный человек, который много времени посвящал развитию спорта в регионе. По словам Ерыкалова, Тарасенко сильно вникал в процесс подготовки хоккеистов, а также много работал индивидуально с игроками, особенно с начинающими.



— Андрей Тарасенко — значимая фигура для нашего сибирского хоккея. Многие в 90-х и начале 2000-х на нем росли как на игроке, он хоть и отлучался в Тольятти и Ярославль, где прошли его лучшие годы, но когда «Сибирь» выходила в Суперлигу, он стал значимым и невероятно важным игроком. Он плавно стал тренером, по сути, сначала он стал тренером своего сына Владимира Тарасенко, на нем оттачивал навыки, потом стал тренером «Сибири». Удивительно, что за все эти годы неоднократно менялся тренерский штаб клуба, но даже после масштабных перестановок в руководстве этой весной ему предложили остаться. Андрей Тарасенко — звезда российского хоккея, с ним связана современная история хоккейной «Сибири», — рассказал корреспонденту НГС спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов.

В молодые годы Тарасенко играл за команды в Тольятти и Ярославле Источник: ХК «Сибирь»











Отец звезды

Андрей Тарасенко известен не только тем, что более 10 лет входил в тренерский штаб «Сибири». Он также является отцом Владимира Тарасенко — воспитанника новосибирского хоккея, серебряного призера чемпионата мира 2015 года и обладателя Кубка Стэнли 2019 и 2024 годов. Владимир продолжает свою карьеру в НХЛ.

Главный тренер питерского СКА Роман Ротенберг также отметил, что Андрей Тарасенко внес большой вклад в развитие российского хоккея. По словам Ротенберга, Тарасенко в лице своего сына воспитал звезду мирового масштаба.



— Андрей Владимирович был прекрасным человеком, хоккеистом и тренером. Андрей Тарасенко воспитал прекрасного сына Владимира — мировую звезду, гордость нашего хоккея. Его второй сын Валентин тоже профессиональный хоккеист. Приношу глубочайшие соболезнования Владимиру и Валентину Тарасенко, всем родным и близким Андрея Владимировича, хоккейному клубу «Сибирь», всем новосибирским болельщикам. Светлая память Андрею Тарасенко, — написал Ротенберг в своем телеграм-канале.



Тем временем в Новосибирске скорбящие принесли первые цветы к памятнику, который расположен возле старого ЛДС.

Гвоздики принесли в ночи Источник: Александр Ощепков









