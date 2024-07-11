Денег в бюджете нет: вице-мэр предложила узнать мнение новосибирцев о пешеходной улице Ленина

Действующая вице-мэр Новосибирска ответила на заявление бывшей чиновницы о пешеходной улице Ленина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Создание пешеходной улицы Ленина требует более тщательной проработки и учёта мнений горожан, считает вице-мэр Новосибирска и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова.

Накануне бывший вице-мэр Анна Терешкова заявила, что улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной на постоянной основе. По ее словам, решение о том, чтобы сделать центральную улицу города пешеходной, приняли на совместном заседании комиссии по Общественным пространствам и транспорту экспертного Совета по градостроительству.



Комментарий Ксении Антоновой по итогам заседания Общественного экспертного совета, на котором обсудили планы по благоустройству улицы Ленина и возможное её перекрытие для автомобильного движения, приводит пресс-центр мэрии.



Антонова отметила, что члены совета предложили интересные идеи по созданию пешеходной зоны на улице Ленина. Она подчеркнула, что такой проект необходим для города. Временное перекрытие улицы уже практиковалось во время крупных городских мероприятий и получило положительные отзывы от жителей.

Антонова также заявила, что обсуждение запрета движения на улице Ленина должно сопровождаться комплексным благоустройством самой улицы. По её словам, простой запрет на проезд автомобилей не сделает улицу привлекательной для прогулок и встреч. Общественный совет предложил одновременно с изменением транспортного движения решить вопросы благоустройства, парковки на площади Ленина, организации работы общественного транспорта и улучшения состояния остановок.

Однако Антонова подчеркнула, что такой комплексный подход требует значительных финансовых вложений, которых в городском бюджете на данный момент нет. Она напомнила, что создание транзитно-рекреационной зоны на улице Ленина — часть программы «Комфортная городская среда», финансируемой из федерального бюджета с 2018 года.

НГС собрал комментарии жителей Новосибирска — горожане раскритиковали идею.