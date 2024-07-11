НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+26°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+26°

пасмурно, без осадков

ощущается как +25

4 м/c,

с-з.

 745мм 45%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,86
EUR 95,32

СРОЧНО

Как создатель СДЭКа прощался с сотрудниками

Дарим iPhone 15
Новосибирск ведет соцсети
Новосибирца судят за диверсию
Топовые летники Новосибирска
Продавцы жилья уходят в минус
Прогулка по Красным казармам
Мифы об описторхозе
Афиша на июль
НГС в Telegram
Город Денег в бюджете нет: вице-мэр предложила узнать мнение новосибирцев о пешеходной улице Ленина

Денег в бюджете нет: вице-мэр предложила узнать мнение новосибирцев о пешеходной улице Ленина

Ксения Антонова считает, что говорить о создании пешеходной улицы Ленина ещё рано

2 295
65 комментариев
Действующая вице-мэр Новосибирска ответила на заявление бывшей чиновницы о пешеходной улице Ленина

Создание пешеходной улицы Ленина требует более тщательной проработки и учёта мнений горожан, считает вице-мэр Новосибирска и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики Ксения Антонова.

Накануне бывший вице-мэр Анна Терешкова заявила, что улицу Ленина в Новосибирске планируют сделать пешеходной на постоянной основе. По ее словам, решение о том, чтобы сделать центральную улицу города пешеходной, приняли на совместном заседании комиссии по Общественным пространствам и транспорту экспертного Совета по градостроительству.

Комментарий Ксении Антоновой по итогам заседания Общественного экспертного совета, на котором обсудили планы по благоустройству улицы Ленина и возможное её перекрытие для автомобильного движения, приводит пресс-центр мэрии.

Антонова отметила, что члены совета предложили интересные идеи по созданию пешеходной зоны на улице Ленина. Она подчеркнула, что такой проект необходим для города. Временное перекрытие улицы уже практиковалось во время крупных городских мероприятий и получило положительные отзывы от жителей.

Антонова также заявила, что обсуждение запрета движения на улице Ленина должно сопровождаться комплексным благоустройством самой улицы. По её словам, простой запрет на проезд автомобилей не сделает улицу привлекательной для прогулок и встреч. Общественный совет предложил одновременно с изменением транспортного движения решить вопросы благоустройства, парковки на площади Ленина, организации работы общественного транспорта и улучшения состояния остановок.

Однако Антонова подчеркнула, что такой комплексный подход требует значительных финансовых вложений, которых в городском бюджете на данный момент нет. Она напомнила, что создание транзитно-рекреационной зоны на улице Ленина — часть программы «Комфортная городская среда», финансируемой из федерального бюджета с 2018 года.

НГС собрал комментарии жителей Новосибирска — горожане раскритиковали идею.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Ленина Мэрия
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY3
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY7
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
66
fin
11 июля 2024, 16:17
"создание транзитно-рекреационной зоны на улице Ленина — часть программы «Комфортная городская среда»" ну нет так нет.
Муссон
11 июля 2024, 15:59
Еще бы бывшей мадам объяснили что не надо вбрасывать лишнию информацию, не ее это уже! пусть отдохнет уже, а то все успокоится не может)))
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Не хочешь — заставим: ответ депутату, который предложил закрепить законом статус «Глава семьи» за мужчиной
Екатерина Бормотова
Журналист оперативной редакции
Мнение
«Полжизни подвергаются влиянию липкого налета»: действительно ли нужно чистить зубы дважды в день?
Лилия Кузьменкова
Мнение
Посадить микрозелень и купить подушки: что делать в день новолуния в знаке Рака — советы астролога
Марина Шумкина
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
«Lada — автомобиль, а "китаец" — автомобилесодержащий продукт». Крик души таксиста о машинах из Поднебесной
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Дмитрий,55

Олег,45

Maksim,28

Леля,44

Мария,43

Анна,41

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Удаление неприятных запахов в салоне авто

1 000 ₽

Добавить объявление