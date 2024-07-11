Без словаря не разберешься: в новосибирских отелях появились карты города на китайском языке

Карты Новосибирска в ТИЦ Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











В Новосибирских отелях появилась карта города на китайском языке. Такую же туристы могут взять в Туристско-информационных центрах города (ТИЦ), которые работают в Первомайском сквере и на улице Трудовой. Дублировать меню на китайском стали и в сети закусочных «Вкусно — точка».

Как рассказали в ТИЦ, карты на китайском поступили к ним этой весной и уже пользуются спросом. В основном их заказывают отели, где останавливаются китайские туристы: Azimut, Domina, Marins Park Hotel, гостиница «Северная».

В сам ТИЦ китайские туристы заглядывают нечасто, но здесь бывают студенты консерватории из Юго-Восточной Азии по пути на занятия или с занятий. Покупают в основном сувениры.

Меню «Вкусно — и точка» на трёх языках Источник: Стас Соколов \ NGS.RU











Возвращение китайских туристов, видимо, почувствовали и в заведениях быстрой еды. Так в закусочных сети «Вкусно — и точка» сейчас появились меню с переводом названий блюд на английский и китайский. Что разумно, поскольку если блюда «Бургер Кинга» посетители из Китая могут хотя бы узнать по внешнему виду, то с меню «Вкусно — и точка» они пока вряд ли знакомы.

Интерес к китайским туристам у местного бизнеса просыпается не в первый раз. В начале 2020 года, например, НГС уже писал о том, что местные заведения начали печатать меню на китайском.