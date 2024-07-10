А гидроизоляция дорогая: жители дома на Затулинке потребовали не сносить их тополь — его корни спасают подвал от воды

Собственники квартир требуют оставить корневую систему Источник: предоставлено жильцами дома, 2ГИС / Максим Гаврилов











У девятиэтажки на улице Петухова, 120 в Новосибирске начали спиливать большой тополь, который власти посчитали небезопасным. Жители дома оказались против этого и особенно опасаются за корни дерева, которые, по их мнению, после канализационных прорывов хорошо удерживают влагу в подвале. Собственники требуют не убирать тополь полностью и не считают его аварийным. НГС приводит две точки зрения — жильцов и районной администрации.

— Уже наполовину спилили. Администрация стоит на том, чтобы пилить, — говорят, есть подряд на это. Хотим хотя бы какую-то дендрологическую экспертизу провести, чтобы удостовериться, что дерево действительно представляет опасность. Но специалисты решили, что в четверг приедут рубить до конца, — не делают экспертизу. Основываются на своих выводах, что где-то что-то подгнило, раскололось. Но там видно, что срослись два ствола и нет гнили. Дерево своими корнями удерживает воду, — заявила корреспонденту НГС одна из жительниц многоэтажки Елена.

Женщина добавила, что гидроизоляция обойдется слишком дорого.



В отделе благоустройства, озеленения и транспорта администрации Кировского района редакции НГС рассказали, что тополь было решено спилить по результатам выездного обследования: он находится слишком близко к дому. В планах выкорчевывание, но не факт, что в итоге его тоже проведут.



— Расстояние от здания маленькое, а дерево высокое. От дома до ствола должно быть не менее пяти метров по стандарту — там меньше. Дерево невозможно оставить, потому что оно, если не ошибаюсь, выше дома. И тополь сам по себе хрупкий. Если упадет ветка, то, естественно, ответственность будет нести администрация, — отметила в отделе.

При этом в администрации отметили, что корчевка корней есть в планах, но от нее могут отказаться во время работ, так как дерево близко к дому и рядом проходит отмостка.

На улице Ватутина массово срубили деревья.

