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Город Остались только пни: на улице Ватутина массово срубили деревья

Остались только пни: на улице Ватутина массово срубили деревья

Вместо них обещают высадить черемуху

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Было убрано множество деревьев

В Новосибирске на улице Ватутина спилили десятки тополей. Поваленные деревья заметили сегодня, 11 июня, рано утром. Остались одни пни.

Журналист НГС сделал фото, как сейчас выглядит улица.

В администрации Ленинского района заявляли, что тополя аварийные

В администрации Ленинского района предупреждали о том, что будут спиливать деревья на улице Ватутина.

— Осуществляется снос аварийных тополей с последующим восстановлением газона и высадкой новых крупномерных деревьев (краснолистная черемуха), — говорится в сообщении на сайте мэрии Новосибирска.

В прошлом году в Новосибирске решили увеличить плату за вырубку деревьев под строительство. Средства направят на озеленение города.

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Ленинский район Улица Ватутина Снос деревьев Спил деревьев
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