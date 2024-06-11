Остались только пни: на улице Ватутина массово срубили деревья

В Новосибирске на улице Ватутина спилили десятки тополей. Поваленные деревья заметили сегодня, 11 июня, рано утром. Остались одни пни.
Журналист НГС сделал фото, как сейчас выглядит улица.
В администрации Ленинского района предупреждали о том, что будут спиливать деревья на улице Ватутина.
— Осуществляется снос аварийных тополей с последующим восстановлением газона и высадкой новых крупномерных деревьев (краснолистная черемуха), — говорится в сообщении на сайте мэрии Новосибирска.
В прошлом году в Новосибирске решили увеличить плату за вырубку деревьев под строительство. Средства направят на озеленение города.