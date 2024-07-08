«Это нормально? Мы в воде»: река разлилась ночью у «Ройял парка» — видео с плывущими машинами

В Новосибирске в ночь с 7 на 8 июля прошел сильный дождь. Из-за него улицы города затопило и машинам пришлось ехать по огромным лужам.
Как рассказывает читательница НГС, дождь на Вавилова чуть не затопил пожарную часть.
В телеграм-канале «АСТ-54 Black» показали, как через лужи ехали машины на Красном проспекте возле «Ройял Парка». По словам подписчика группы, из-за лужи пострадали как минимум четыре автомобиля.
— Это нормально? Мы просто в воде. Наш сейчас просто зальет, — говорит один из авторов видео.
Своим видео поделился и прохожий на самокате. Он показал, что лужа размером примерно по щиколотку.
В Заельцовском районе залило улицы от станции метро «Гагаринская» до площади Калинина.
— Не дай Бог мы затонем. Я плавать не умею, — говорит автор видео.
Кадрами с затопленных улиц поделились подписчики телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».
В понедельник в городе произошло резкое похолодание. Всю неделю в городе будут дожди. Сервисы составили прогноз на неделю.