«Это нормально? Мы в воде»: река разлилась ночью у «Ройял парка» — видео с плывущими машинами

Сильный дождь пошел ночью Источник: АСТ-54 Black/ Новосибирск с огоньком/ телеграм-канал











В Новосибирске в ночь с 7 на 8 июля прошел сильный дождь. Из-за него улицы города затопило и машинам пришлось ехать по огромным лужам.

Как рассказывает читательница НГС, дождь на Вавилова чуть не затопил пожарную часть.

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» показали, как через лужи ехали машины на Красном проспекте возле «Ройял Парка». По словам подписчика группы, из-за лужи пострадали как минимум четыре автомобиля.

Лужа появилась на Вавилова Источник: Читатель НГС

Пострадали как машины, так и пешеходы Источник: «АСТ-54 Black»/ телеграм-канал

— Это нормально? Мы просто в воде. Наш сейчас просто зальет, — говорит один из авторов видео.



Своим видео поделился и прохожий на самокате. Он показал, что лужа размером примерно по щиколотку.

В Заельцовском районе залило улицы от станции метро «Гагаринская» до площади Калинина.

Жители побоялись утонуть Источник: «Новосибирсск с огоньком«/ телеграм-канал

— Не дай Бог мы затонем. Я плавать не умею, — говорит автор видео.



Кадрами с затопленных улиц поделились подписчики телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».