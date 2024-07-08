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Река разлилась ночью у «Ройял парка» — видео

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Город «Это нормально? Мы в воде»: река разлилась ночью у «Ройял парка» — видео с плывущими машинами

«Это нормально? Мы в воде»: река разлилась ночью у «Ройял парка» — видео с плывущими машинами

Глубокие лужи появились на Красном проспекте

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7 комментариев
Сильный дождь пошел ночью

В Новосибирске в ночь с 7 на 8 июля прошел сильный дождь. Из-за него улицы города затопило и машинам пришлось ехать по огромным лужам.

Как рассказывает читательница НГС, дождь на Вавилова чуть не затопил пожарную часть.

В телеграм-канале «АСТ-54 Black» показали, как через лужи ехали машины на Красном проспекте возле «Ройял Парка». По словам подписчика группы, из-за лужи пострадали как минимум четыре автомобиля.

Лужа появилась на Вавилова
Пострадали как машины, так и пешеходы

— Это нормально? Мы просто в воде. Наш сейчас просто зальет, — говорит один из авторов видео.

Своим видео поделился и прохожий на самокате. Он показал, что лужа размером примерно по щиколотку.

В Заельцовском районе залило улицы от станции метро «Гагаринская» до площади Калинина.

Жители побоялись утонуть

— Не дай Бог мы затонем. Я плавать не умею, — говорит автор видео.

Кадрами с затопленных улиц поделились подписчики телеграм-канала «Новосибирск с огоньком».

В понедельник в городе произошло резкое похолодание. Всю неделю в городе будут дожди. Сервисы составили прогноз на неделю.

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Комментарии
11
Живущий в Сибири
8 июля 2024, 10:58
«Это нормально? Мы в воде». Это нормально -- вы в Новосибирске.
Qsy
8 июля 2024, 10:49
все это лето ситуация в районе Роял Парка просто катастрофическая. Понятно, что проблема в застройке этого района. Машина с прямом смысле этого слова плывут. За Роял Парком просто реки , машины по капот уходят под воду. И никто это решать не будет :
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