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Город проблема «Нас прокатили»: новосибирские медики заявили о снижении выплат вопреки поручениям Путина

«Нас прокатили»: новосибирские медики заявили о снижении выплат вопреки поручениям Путина

Утвержденного зарплатного фонда на 2024 год не хватило для полноценной реализации наказов президента

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Новосибирские медики недовольны системой оплаты туда

В начале 2024 года президент Владимир Путин поручил поднять зарплаты медикам вдвое в течение весны, а также дополнительно мотивировать медицинский персонал, работающий в малых населенных пунктах. По большей части поручения были выполнены, однако новосибирские медики рассказали НГС, что повышение их оклада достигается за счет снижения премиальной части зарплаты. Журналист НГС попытался разобраться в хитростях, к которым прибегает Минздрав региона для выполнения указов президента, изучил и обсудил с экспертом новые трудовые договоры медиков, вступившие в силу с 1 июля.

Что обещали медикам

14 февраля на Форуме будущих технологий Владимир Путин анонсировал повышение окладной части зарплат медиков на 50% с сохранением при этом дополнительных выплат.

— Решение, которое касается всех медицинских работников: с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их заработной платы, сохранив при этом дополнительные выплаты, — заявил глава государства на форуме.

По данным «Известий», также Путин поручил с 1 марта повысить ежемесячные выплаты медработникам первичного звена в малых городах и селах.

— В городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой заработной платы, будут получать 29 000 рублей, средний медперсонал — 13 000. В населенных пунктах, где живет менее 50 000 человек, такие специальные выплаты будут существенно выше. А именно: 50 000 руб. ежемесячно в дополнение к заработной плате будут получать врачи, 30 000 руб. — медицинские работники среднего звена, — добавил Владимир Путин.

За последние две недели в редакцию НГС поступило несколько жалоб от медиков. Кто-то не получил обещанных доплат, другие заявили о том, что рост оклада работодатель сопроводил урезанием стимулирующей части зарплаты.

«Коллегам дали, нас прокатили»

Ольга (имя изменено по ее просьбе, но известно редакции) трудится фельдшером станции скорой помощи рабочего поселка Линево с декабря 2022 года. Работа женщине очень нравится, а недавнее обещание властей мотивировать медиков в малых населенных пунктов вселило в Ольгу и коллег надежду на улучшение качества жизни.

— Мы рассчитывали на выплату, обещанную президентом для медиков в малых городах. Думали, что с 1 апреля к зарплате добавят по 30 000. Коллеги из нашей поликлиники, школьные фельдшеры, сотрудники терапевтического отделения линевского стационара ее действительно получили. А нас с этой выплатой прокатили. Объяснили, что мы не являемся первичным звеном, — рассказала Ольга.

Подбив коллег-фельдшеров, женщина обратилась с жалобой в профсоюз. По словам Ольги, помощи по существу они не получили, поэтому подали заявление на выход из профсоюза.

Медики из Линёво заявили о том, что не получили защиты в профсоюзе, поэтому вышли из него

— Недавно нам дали на подпись дополнительные соглашения к трудовому договору, вступающие в силу с 1 июля. Нам поднимают оклад на 50%, но при этом уменьшают стимулирующую часть зарплаты: премия за работу ночью снижается с 50% до 20%, а доплата за вредность снижается с 6% до 5%, — добавила Ольга. На момент публикации фельдшер не подписала дополнительное соглашение, но обратилась с жалобой в прокуратуру и администрацию президента (документы есть в распоряжении НГС).

— Действительно, 10 сотрудников линевской ССМП недавно вышли из профсоюза из-за того, что им не были назначены федеральные выплаты, обещанные президентом. Я считаю, что это несправедливо: решением этой проблемы профсоюз занимается два месяца на областном уровне. Но подобная ситуация не только у нас, — заявила НГС председатель профсоюза медработников р. п. Линево Светлана Титова.

Что говорит руководство скорой помощи

Егор (имя изменено, но известно редакции) устроился фельдшером на советскую подстанцию ССМП в декабре 2023 года. Сначала работал на 0,75 ставки, в феврале перешел на полную, но уже в апреле заметил снижение дохода.

— Упала зарплата тысяч на 10–15, и так три месяца подряд. Как мне объяснило руководство, премиальный фонд заканчивался из-за предстоящего поднятия зарплатной составляющей с 1 июля на 50%. Якобы фонд не был на это рассчитан, поэтому снизили премиальную часть. То есть нам дали на подпись новые договоры, тогда всё и началось, — рассказал Егор.

Руководство Станции скорой медицинской помощи Новосибирска заверило НГС, что «компенсационные доплаты и стимулирующие выплаты в абсолютном выражении выросли».

— Необходимо отметить: размеры таких существенных выплат, как доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, доплата за сверхурочную работу, выплаты по районному коэффициенту, рассчитываемые от заработной платы, возрастут прямо пропорционально ее увеличению, — сообщил НГС главный врач ССМП Новосибирска Александр Балабушевич.

Снижение доли стимулирующих выплат в фонде зарплаты Балабушевич объяснил рекомендациями Минздрава и Минтруда РФ.

— Увеличение доли окладной части необходимо было произвести в пределах утвержденных фондов заработной платы на текущий год. Доля стимулирующих выплат в фонде заработной платы была уменьшена в пользу окладной части, — уточнил Александр Балабушевич.

Что говорят в Минздраве?

Позицию главного врача ССМП Новосибирска поддерживает областной Минздрав. В ответе на запрос НГС за подписью министра Константина Хальзова отмечается, что на больницы и поликлиники возложили обязанность увеличить оклад на 50%, но при этом остаться в пределах утвержденного фонда зарплаты на текущий финансовый год.

— Согласно методическим рекомендациям, размеры и условия оплаты труда медицинских работников устанавливаются в пределах уже сформированного фонда заработной платы. Объем расходов на компенсационные выплаты рекомендовано пересмотреть в связи с изменением размеров окладов. При изменении условий оплаты труда подлежат пересмотру перечень стимулирующих выплат и условия их назначения, — пояснили в Минздраве Новосибирской области в ответ на запрос НГС.

По вопросам трудовых отношений между врачами и их руководством в Минздраве посоветовали обращаться непосредственно в медицинские организации.

Снижение премиальной части зарплат медиков в областном Минздраве объясняют рекомендациями федерального Минтруда и Минздрава

— Минздрав не является работодателем сотрудников подведомственных ему организаций и не является стороной договора между медицинскими учреждениями и его сотрудниками, — подчеркнули в министерстве здравоохранения региона.

Законно ли уменьшать доплаты?

По просьбе НГС юрист Евгений Павлов изучил старый трудовой договор фельдшера ССМП Егора, а также дополнительное соглашение к нему. Анализ документов усложнился тем, что у редакции НГС нет на руках положения о премировании сотрудников, руководство станции скорой помощи отказалось его предоставить.

— У работодателя возникла необходимость изменить трудовой договор в связи с изменением федерального законодательства. Он своевременно, за два месяца извещает сотрудников о необходимости заключить дополнительное соглашение. В этой части нарушений не вижу. Но возникает вопрос к работодателю — на каком основании доплаты за вредность уменьшены с 6 до 5%? Основанием для такого решения может стать лишь повторная или внеплановая специальная оценка рабочих мест, которых, вероятно, не было, — поделился мнением Павлов.

По мнению юриста, в дополнительных соглашениях, вступающих в силу 1 июля, медикам предлагают более привлекательные условия, чем раньше.

— Если раньше работник претендовал на вдвое меньший оклад, значительная часть его дохода (премиальная) во многом зависела от воли работодателя. Теперь эта зависимость снижается, что в целом большой плюс для медика, — добавил Евгений Павлов. — Но это в случае реального, а на формального соблюдения работодателем новых условий.

Кадровый голод

В конце мая НГС сообщил, что на рынке труда в Новосибирской области наблюдается колоссальный запрос на высший медперсонал, фармацевтов и медсестер. К июлю ситуацию не улучшилась. Это следует из статистики, которую рекрутинговая компания hh.ru подготовила специально для НГС.

— По итогам июня 2024-го профсфера «Медицина, фармацевтика» находится в лидерах по уровню дефицита кадров в Новосибирской области: на одну вакансию приходится 1,1 резюме потенциальных кандидатов в среднем, на таких значениях индекс держится четыре месяца из шести прошедших. Это самые низкие значения индекса из всех анализируемых профессиональных направлений (их 27). Причем, по сравнению с прошлым годом, наблюдается усиление дефицита медицинских работников в Новосибирской области, — сообщили в hh.ru.

Врачи и медицинский персонал в Новосибирской области — одни из самых востребованных профессий у работодателей в 2024 году

Медицинские учреждения открыли в этом году в Новосибирской области 4,4 тыс. вакансий, 43% из которых — работа для врачей. На младший персонал приходится 21% открытых предложений о работе.

Наиболее активно наем вели в этом году Колыванская центральная районная больница, Центр Новых Медицинских Технологий, Бердская центральная городская больница, Линевская РБ, клиника Претор, ГБУЗ НСО Коченевская ЦРБ, Клиника 1+1, ИНВИТРО.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин решил разобраться с нехваткой бригад скорой помощи в Новосибирске после публикации НГС.

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Комментарии
7
VVadim
8 июля 2024, 08:35
А чего ожидали? Повышение пообещал, а бюджет урезал)))
Grape Reflection 🍇
8 июля 2024, 08:40
Сейчас все траты бюджета идут сами знаете куда, попрошу отнестись с пониманием
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