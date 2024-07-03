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Город «Стилисту зря заплатили»: новосибирцы — про дорогие платья выпускниц на прощании со школой

«Стилисту зря заплатили»: новосибирцы — про дорогие платья выпускниц на прощании со школой

Читатели НГС оставили более ста комментариев под материалом об образах на выпускные

704
6 комментариев
Школьницы признались, что ради эффектного образа готовы выложить десятки тысяч рублей

В Новосибирске отгремели последние звонки, настало время для выпускных. Школьницы с особой тщательностью готовятся к главному вечеру школьных лет — придумывают образы, находят платья, записываются к стилистам и визажистам. Многие новосибирские выпускницы признались, что собраться на выпускной — дело затратное, стоимость образов колеблется от нескольких десятков тысяч рублей до 200 тысячи рублей.

Читатели NGS.RU оставили больше ста комментариев под материалом о ценах на образы на выпускной, мнения разделились. Собрали для вас самые интересные из них.

— Хорошо, когда мама умеет шить! Не надо рыскать по магазинам! Нарисуй эскиз, чего хочешь, мама и выкройки сама сделает, и сошьет. Так что с платьем на выпускной у меня проблем не было. И стоило это нам три копейки, — пишет пользователь Голая правда.

— Стилисту зря заплатили деньги. Лучше бы попросила маму сшить платье — в них выпускницы самые приятные, — отметила пользователь Клеопатра Ивановна.

— Образы элегантные, подходящие событию. Мой выпускной был в 2001 году, лимузинов тогда еще не было, но жить определенно становилось лучше. Я в соответствии со своим тогдашним бунтарским духом, надел свои первые джинсы Levi's 501, которые были куплены в магазине на ул. Ленина. Выпускной был в школе, так тогда было принято, со встречей рассвета на плотине, — поделился воспоминаниями пользователь Гость.

— Безусловно, все очень красивые, молоденькие. Это только мое мнение, но мне показалось, что уместнее по возрасту и мероприятию светлые и яркие образы. Черный на таких прекрасных и юных созданиях смотрится несколько мрачновато. Опять же это лишь частное мнение и все девочки хороши, — написал еще один пользователь с ником Гость.

— Зачем весь этот пафос и манерность? Какие лимузины, какие красные дорожки. Ну закончили вы школы, лицеи, а в чем ваша уникальность или заслуга на белые лимузины? Да, кто из Вас есть и будет это только годам к 40 будет видно, когда вас жизнь потреплет и закалит, — написал пользователь Мизантроп.

После выпускных вчерашних школьников ждет непростой этап — поступление в вуз по душе. Мы узнали, сколько сейчас стоит обучение по популярным специальностям и насколько выросли цены за год.

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Комментарии
6
Гость
3 июля 2024, 20:25
мне все-равно кто там и как нарядился. Но! раз есть 200 тысяч на платье, то и платное образование вам по-карману.
Гость
3 июля 2024, 20:25
я ничо не понила ? а куда звонит то ??
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