«Стилисту зря заплатили»: новосибирцы — про дорогие платья выпускниц на прощании со школой

Школьницы признались, что ради эффектного образа готовы выложить десятки тысяч рублей Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











В Новосибирске отгремели последние звонки, настало время для выпускных. Школьницы с особой тщательностью готовятся к главному вечеру школьных лет — придумывают образы, находят платья, записываются к стилистам и визажистам. Многие новосибирские выпускницы признались, что собраться на выпускной — дело затратное, стоимость образов колеблется от нескольких десятков тысяч рублей до 200 тысячи рублей.



Читатели NGS.RU оставили больше ста комментариев под материалом о ценах на образы на выпускной, мнения разделились. Собрали для вас самые интересные из них.



— Хорошо, когда мама умеет шить! Не надо рыскать по магазинам! Нарисуй эскиз, чего хочешь, мама и выкройки сама сделает, и сошьет. Так что с платьем на выпускной у меня проблем не было. И стоило это нам три копейки, — пишет пользователь Голая правда.



— Стилисту зря заплатили деньги. Лучше бы попросила маму сшить платье — в них выпускницы самые приятные, — отметила пользователь Клеопатра Ивановна.



— Образы элегантные, подходящие событию. Мой выпускной был в 2001 году, лимузинов тогда еще не было, но жить определенно становилось лучше. Я в соответствии со своим тогдашним бунтарским духом, надел свои первые джинсы Levi's 501, которые были куплены в магазине на ул. Ленина. Выпускной был в школе, так тогда было принято, со встречей рассвета на плотине, — поделился воспоминаниями пользователь Гость.



— Безусловно, все очень красивые, молоденькие. Это только мое мнение, но мне показалось, что уместнее по возрасту и мероприятию светлые и яркие образы. Черный на таких прекрасных и юных созданиях смотрится несколько мрачновато. Опять же это лишь частное мнение и все девочки хороши, — написал еще один пользователь с ником Гость.



— Зачем весь этот пафос и манерность? Какие лимузины, какие красные дорожки. Ну закончили вы школы, лицеи, а в чем ваша уникальность или заслуга на белые лимузины? Да, кто из Вас есть и будет это только годам к 40 будет видно, когда вас жизнь потреплет и закалит, — написал пользователь Мизантроп.

