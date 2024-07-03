НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 740мм 97%
Подробнее
4 Пробки
USD 87,99
EUR 93,69

СРОЧНО

В приложении Сбера произошел массовый сбой

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
Объездила Россию на мотоцикле
Афиша на июль
Дело борца с коррупцией
НГС в Telegram
Город карточки Как в Новосибирске изменились тарифы ЖКХ — показываем в понятных картинках

Как в Новосибирске изменились тарифы ЖКХ — показываем в понятных картинках

Новые цены действуют с 1 июля

1 774
25 комментариев
Последний раз тарифы ЖКХ повышали 1 декабря 2022 года

С 1 июля вступили в силу новые тарифы за услуги ЖКХ в Новосибирске. НГС получил подробную информацию от профильного департамента областного правительства и крупнейшего поставщика энергетики. Приведем ее в картинках.

Тариф за воду вырос до 23,95 рубля за кубометр, то есть на 9,39%. За водоотведение теперь нужно платить на 9,48% больше — 21,23 за кубометр. В Новосибирске нет единого тарифа за тепло: в городе несколько десятков поставщиков. Услуги самого крупного подорожали на 12,17%. Новый тариф на мусор пока не утвердили.

Новый тариф на мусор могут утвердить до конца лета. Об этом НГС сообщили в профильном департаменте правительства

Тариф на электричества из единого стал дифференцированным: потребителей разделили на три группы, для каждой из них рост составил от 9% до 112%.

Мы посвятили теме дифференцированного тарифа отдельный разбор.

Ранее мы попытались разобраться, что не так с капремонтом в Новосибирской области и почему растут платежи.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками

ПО ТЕМЕ
Рост тарифов ЖКХ Рост тарифов Горячая вода Вывоз мусора Жилищно-коммунальные услуги
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY3
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
25
281705522
3 июля 2024, 09:59
А у нас опять горячую отключили. Обещали уменьшение параметров, а отключили совсем.
Unclе
3 июля 2024, 09:48
Неудивительно при таком-то правуне
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Похоже на потревоженный улей»: в Турции начались погромы. Опасно ли там находиться россиянам
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Мнение
Совсем как у взрослых: в прокат вышла новая «Головоломка» — стоит ли внимания история об эмоциях девочки-подростка
Илья Большаков
Корреспондент
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Это страшный сон»: россиянин откровенно рассказал о плюсах и минусах отдыха в Турции
Егор Лешкин
Путешественник
Рекомендуем
Знакомства

Viktoriya,  27

Helen,  48

Сергей,  34

Дено,  23

Serg,  44

Михаил,  26

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление