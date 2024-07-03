Как в Новосибирске изменились тарифы ЖКХ — показываем в понятных картинках

Последний раз тарифы ЖКХ повышали 1 декабря 2022 года Источник: Александр Ощепков / NGS.ru











С 1 июля вступили в силу новые тарифы за услуги ЖКХ в Новосибирске. НГС получил подробную информацию от профильного департамента областного правительства и крупнейшего поставщика энергетики. Приведем ее в картинках.

Тариф за воду вырос до 23,95 рубля за кубометр, то есть на 9,39%. За водоотведение теперь нужно платить на 9,48% больше — 21,23 за кубометр. В Новосибирске нет единого тарифа за тепло: в городе несколько десятков поставщиков. Услуги самого крупного подорожали на 12,17%. Новый тариф на мусор пока не утвердили.

Новый тариф на мусор могут утвердить до конца лета. Об этом НГС сообщили в профильном департаменте правительства Источник: Юрий Орлов











Тариф на электричества из единого стал дифференцированным: потребителей разделили на три группы, для каждой из них рост составил от 9% до 112%.

Мы посвятили теме дифференцированного тарифа отдельный разбор. Источник: Юрий Орлов











Ранее мы попытались разобраться, что не так с капремонтом в Новосибирской области и почему растут платежи.

