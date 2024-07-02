НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+25°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+25°

облачно, без осадков

ощущается как +25

3 м/c,

ю-в.

 738мм 67%
Подробнее
5 Пробки
USD 87,30
EUR 93,96

СРОЧНО

Шикарного мейн-куна Кельвина продают за 250 тысяч

Дарим iPhone 15
Последние квартиры в ипотеку
Как продали кладбище
«Пригожин теперь как Цой»
Объездила Россию на мотоцикле
Афиша на июль
Дело борца с коррупцией
НГС в Telegram
Город Департамент по тарифам не согласился с тем, что завысил цены на тепло в Новосибирске

Департамент по тарифам не согласился с тем, что завысил цены на тепло в Новосибирске

Ранее суд признал ценообразование необоснованно увеличенным

447
12 комментариев
Департамент по тарифам не регулирует сами тарифы, но определяет их соответствие предельным величинам, которые и устанавливает

Департамент по тарифам Новосибирской области будет обжаловать решение суда о незаконности своего приказа, которым был установлен предельный уровень цен на тепловую энергию в 2022 году. Это следует из ответа на запрос НГС, полученный 2 июля.

— В настоящий момент решение суда о законности приказа №112-ТЭ не опубликовано, в связи с чем комментировать его не представляется возможным. После опубликования департамент по тарифам Новосибирской области планирует обжаловать указанное решение суда, — прокомментировала ситуацию НГС и.о. руководителя департамента Елена Марунченко.

Напомним, 1 июля стало известно о том, что суд по иску прокуратуры признал незаконным приказ департамента по тарифам Новосибирской области, которым установлен предельный уровень цен на тепловую энергию в 2022 году для 53 систем теплоснабжения.

— Если данное решение не будет обжаловано и вступит в силу в текущем виде, то потребителям указанных 53 систем теплоснабжение произведут перерасчет за тепло, — сообщили 1 июля НГС в прокуратуре.

Кстати, с 1 июля в Новосибирске поднялись тарифы ЖКХ. НГС получил подробную информацию от профильного департамента и крупнейшего поставщика энергетики.

Подписывайтесь на Telegram-канал NGS, там мы решили порадовать любимых подписчиков крутыми подарками.

ПО ТЕМЕ
Тарифы ЖКУ Тариф Рост тарифов ЖКХ Теплосети Теплоснабжающие организации
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
2 июля 2024, 18:54
В другой нормальной стране вышли бы на улицы и больше нет никакого повышения тарифов 👍
Гость
2 июля 2024, 18:55
15-ти рублёвых нагнали хвалить повышение тарифов. 🤮
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Ретроградный Сатурн уже завтра: карьерный рост и новые ограничения — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Я честно пыталась»: журналистка НГС попробовала добраться до аэропорта без такси — что из этого вышло
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Никто не хочет получать сотни тысяч рублей? Разбираемся с кадровым экспертом, почему не хватает айтишников
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Сатурн уже ретроградный: чего ждать кроме карьерного роста и новых ограничений — советы астролога на 5 месяцев
Марина Шумкина
Мнение
«Начали требовать, чтобы я отвернулась»: сибирячка заступилась за пенсионерку перед цыганами — ее за это вытолкали из автобуса
Ксения Владимирская
Рекомендуем
Знакомства

Михаил,  26

Илья,  41

Светлана,  43

Татьяна,  56

Liluka,  44

IrVes,  50

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление