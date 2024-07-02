Департамент по тарифам не согласился с тем, что завысил цены на тепло в Новосибирске

Департамент по тарифам не регулирует сами тарифы, но определяет их соответствие предельным величинам, которые и устанавливает Источник: Ольга Бурлакова











Департамент по тарифам Новосибирской области будет обжаловать решение суда о незаконности своего приказа, которым был установлен предельный уровень цен на тепловую энергию в 2022 году. Это следует из ответа на запрос НГС, полученный 2 июля.



— В настоящий момент решение суда о законности приказа №112-ТЭ не опубликовано, в связи с чем комментировать его не представляется возможным. После опубликования департамент по тарифам Новосибирской области планирует обжаловать указанное решение суда, — прокомментировала ситуацию НГС и.о. руководителя департамента Елена Марунченко.



Напомним, 1 июля стало известно о том, что суд по иску прокуратуры признал незаконным приказ департамента по тарифам Новосибирской области, которым установлен предельный уровень цен на тепловую энергию в 2022 году для 53 систем теплоснабжения.



— Если данное решение не будет обжаловано и вступит в силу в текущем виде, то потребителям указанных 53 систем теплоснабжение произведут перерасчет за тепло, — сообщили 1 июля НГС в прокуратуре.



Кстати, с 1 июля в Новосибирске поднялись тарифы ЖКХ. НГС получил подробную информацию от профильного департамента и крупнейшего поставщика энергетики.

