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Город Приказ департамента по тарифам о цене на тепло в Новосибирске признали незаконным

Приказ департамента по тарифам о цене на тепло в Новосибирске признали незаконным

Ценообразование признано необоснованно увеличенным

2 252
10 комментариев
На днях мы выпустили материал о том, как экономить на услугах ЖКХ. Есть несколько вариантов, все они легальные, но не все очевидные

По иску прокуратуры суд признал незаконным приказ департамента по тарифам Новосибирской области, которым установлен предельный уровень цен на тепловую энергию. Об этом 1 июля сообщили в прокуратуре региона.

— Установлено, что департамент в нарушение законодательства о теплоснабжении установил в 2022 году предельные уровни цен для 53 систем теплоснабжения (ТЭЦ, котельных), при отсутствии у них соглашений с мэрией об исполнении схемы теплоснабжения города, что повлекло нарушение порядка ценообразования на тепловую энергию в сторону необоснованного увеличения, — уточнили в прокуратуре.

Новосибирский областной суд согласился с надзорным ведомством, приказ департамента был признан недействующим.

В прокуратуре Новосибирской области сообщили НГС, что решение суда не вступило в силу и еще может быть оспорено сторонами.

— Если данное решение не будет обжаловано и вступит в силу в текущем виде, то потребителям указанных 53 систем теплоснабжение произведут перерасчет за тепло, — добавили в прокуратуре.

НГС направил запрос в департамент по тарифам Новосибирской области. При получении ответа материал будет дополнен.

В Новосибирской области с 1 июля не только повысили тариф за электричество, но и сделали его дифференцированным. Если раньше стоимость каждого кВт·ч для населения была единой, то теперь потребителей разделили на три группы, для каждой из них рост составил от 9% до 112%

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Комментарии
10
Пьер Дун Лахтинский
1 июля 2024, 09:27
когда хоть кто то обратит внимание на законность захвата власти более 30 лет?...а то народ, как обычно, молча жует в стойле, пока их доят...и только пропутинская либерда, вякает как им хорошо жить и дальше лижет пятки своим хозяевам...
СТИХИЯ ВОЗДУХ
1 июля 2024, 09:34
Что хотят то и делают, закон что дышло....
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