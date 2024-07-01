Приказ департамента по тарифам о цене на тепло в Новосибирске признали незаконным

На днях мы выпустили материал о том, как экономить на услугах ЖКХ . Есть несколько вариантов, все они легальные, но не все очевидные Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











По иску прокуратуры суд признал незаконным приказ департамента по тарифам Новосибирской области, которым установлен предельный уровень цен на тепловую энергию. Об этом 1 июля сообщили в прокуратуре региона.



— Установлено, что департамент в нарушение законодательства о теплоснабжении установил в 2022 году предельные уровни цен для 53 систем теплоснабжения (ТЭЦ, котельных), при отсутствии у них соглашений с мэрией об исполнении схемы теплоснабжения города, что повлекло нарушение порядка ценообразования на тепловую энергию в сторону необоснованного увеличения, — уточнили в прокуратуре.



Новосибирский областной суд согласился с надзорным ведомством, приказ департамента был признан недействующим.



В прокуратуре Новосибирской области сообщили НГС, что решение суда не вступило в силу и еще может быть оспорено сторонами.

— Если данное решение не будет обжаловано и вступит в силу в текущем виде, то потребителям указанных 53 систем теплоснабжение произведут перерасчет за тепло, — добавили в прокуратуре.

НГС направил запрос в департамент по тарифам Новосибирской области. При получении ответа материал будет дополнен.



В Новосибирской области с 1 июля не только повысили тариф за электричество, но и сделали его дифференцированным. Если раньше стоимость каждого кВт·ч для населения была единой, то теперь потребителей разделили на три группы, для каждой из них рост составил от 9% до 112%

