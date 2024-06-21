Всё по закону: как легально экономить на коммуналке и за что можно не платить вообще

Изучайте квитанции внимательно — в расчеты может закрасться ошибка, важно ее вовремя заметить Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU











В июле по всей стране вырастут тарифы на коммуналку. До этого их не повышали полтора года, так что рост будет существенным — в среднем по России 9,64%, но точный уровень повышения будет зависеть от региона, в некоторых индексация будет выше. В преддверии роста цен на ЖКУ самое время вспомнить, как экономить на этой статье расходов. Есть несколько вариантов, все они легальные, но не все — очевидные.

Оформить перерасчет

Перерасчет не всегда приводит к снижению платы, он может ее, напротив, увеличить — например, если сначала расход того или иного ресурса насчитали меньше, чем должны были. Но мы сейчас поговорим о случаях, когда сумму в квитанции должны уменьшить. Согласно постановлению о предоставлении коммунальных услуг для этого есть шесть оснований.



В первую очередь хочется обратить внимание не некачественные услуги и сбои в их подаче. Если вода из крана бежит грязная, а вместо горячей холодная (меньше 60 градусов), если зимой дома холодно, если электричество нестабильное — это повод, во-первых, жаловаться в Роспотребнадзор, а во-вторых, требовать перерасчета.



Получить компенсацию можно, если какой-то из услуг не было в течение длительного времени. Какое время считать длительным, прописано в специальных нормативах. Так, холодную воду не должны отключать дольше, чем на 4 часа подряд (или 8 часов суммарно за месяц), газа может не быть не больше 4 часов в месяц, а мусор обязаны вывозить каждые два дня при температуре ниже 5 градусов и каждые сутки, если на улице тепло.



Можно подать на перерасчет, если показатели в квитанции расходятся со счетчиком — вероятно, закралась какая-то ошибка, ее можно исправить. Но для этого нужно внимательно изучать квитанции, прежде чем оплачивать.



За некоторые услуги можно оформить перерасчет, если вы не жили дома дольше пяти дней — например, уезжали в отпуск, на дачу или в командировку. Если у вас установлены счетчики, то вы и так платите за фактическое использование ресурса, но счетчики на газ, например, есть далеко не у всех. Также можно требовать перерасчета, если уменьшилось количество проживающих в квартире — это также касается услуг, за которые вы платите по нормативам.



Наконец, перерасчета можно требовать, если вы оформили льготы, а вам насчитали коммуналку стандартно, не как льготнику. Как правильно подавать на перерасчет, читайте в нашей инструкции.



Проверить льготы

И раз уж зашла речь о льготах, то давайте посмотрим, кому они полагаются. Право на компенсации коммунальных платежей имеют некоторые категории льготников:



Для каждой категории свои условия получения льготы, кроме того, они отличаются от региона к региону. Например, многодетные семьи имеют право на получение скидки на оплату коммуналки, но какой именно будет скидка — решает регион, главное — не меньше 30%.



Прежде регионы также сами решали, какую семью считать многодетной. Например, в Москве семья считалась такой, если детей как минимум трое и младшему из них нет 16 лет либо он еще не окончил школу, а в Санкт-Петербурге семья переставала быть таковой, как только старшему ребенку, начиная с третьего, исполнялось 18 лет. В 2024 году статус многодетной семьи был установлен на федеральном уровне. Теперь право на меры социальной поддержки сохраняется за семьей до достижения старшим из троих детей 18 лет или 23 лет, если ребенок учится очно.



Иногда льгота распространяется не на все платежи, а на какой-то один — например, люди старше 80 лет полностью освобождаются от платы за капремонт.

Оформить компенсацию

Даже если вы не относитесь ни к одной из категорий льготников, вы всё равно можете получить поддержку от государства — если тратите на коммуналку слишком много, исходя из вашего дохода. Правда, понятие «слишком много» у всех разное, поэтому существуют нормативы — если на оплату ЖКУ вы тратите больше этого показателя, то имеете право на субсидию. Среднее значение по всей стране — 22% дохода, но в зависимости от региона этот показатель может варьироваться, как и размер субсидии.



Меньше тратить

Самый очевидный и доступный каждому вариант мы оставили напоследок. О том, что электроприборы лучше не оставлять включенными, если в них нет необходимости, а кран не оставлять открытым, пока чистишь зубы, знают, пожалуй, все. Возможно, далеко не все эти правила соблюдают, но и круглосуточно с включенными водой и всеми сразу электроприборами вряд ли кто сидит.

