Признавались в любви и показывали «козу»: как новосибирцы отожгли на рок-фестивале в жару — 20 лучших фото

Тысячи горожан пришла на рок-фестиваль, они рассказали, что атмосфера была зажигательной, а музыкантам признавались в любви
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Сегодня, 29 июня, новосибирцы отмечали сразу два праздника: День города и День молодежи. Основные мероприятия проходили на Михайловской набережной и в парке «Арена». Горожане отрывалась на рок-фестивале, показывали «козу», пели вместе с музыкантами и все это несмотря на аномальную жару в +34 градуса. Смотрите в фоторепортаже НГС, как певцу МУККА решили подарить трусы, и что придумали горожане, чтобы спастись от пекла.
Набережную буквально заполнили рокеры, новосибирцы то и дело показывали «козу», некоторые привели с собой детей
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Послушать исполнение группы «АнимациЯ» пришли сотни горожан, больше всего подпевали музыкантам под песню «Родина». Гитарист в толпу бросил медиатор, его поймала 15-летняя фанатка группы
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Во время выступления слушатели трясли головами, а солист высунул язык
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Приводили с собой и детей, их садили на плечи, чтобы ребятишки могли посмотреть, что происходит на сцене
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
А пока часть горожан отжигала на рок-фестивале, другие отдыхали в парке «Арена» и придумали оригинальный способ бороться с жарой — ополоснуть ноги в Оби
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Некоторые решили и вовсе обливаться из шланга, от жары все средства хороши
Источник: Андрей Бортко / NGS.RU
Журналисты НГС говорят, что на рок-фестивале было интереснее, чем в парке «Арена», людей здесь было больше
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Слушатели разорвались в овациях, когда выступать вышла группа SAHALIN
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
С каждой минутой новосибирцев на набережной было все больше
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Солист со сцены пошутил, что в их команде есть зумеры, которые научили его новым модным словам, теперь он знает, что такое альтушка и скуф
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Гитарист и вовсе запустил бумажный самолетик в толпу, но ни один не долетел
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Под новосибирскую группу SAHALIN также отжигали, а солит спрашивал у толпы у кого есть хондроз, болит шея, кому 25 и кто уже отхватил тепловой уда
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Чтобы разглядеть получше девушек, как и детей поднимали на плечи
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Большинство пришли на исполнителя МУККА, на набережной собрались тысячи горожан
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Одна из фанаток принесла с собой плакат: «Хочу подарить трусы». МУККА заметил это и рпешил забрать подарок
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
На фотографии кажется, что в руках у исполнителя действительно трусы, правда, музыкант заявил, что подарили ему футболку. Вот и гадайте теперь
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
На последних песнях слушатели зажгли фонарики, было действительно атмосферно
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Музыкант пел и старые популярные песни, и новые, но знаменитой «Девочки с каре» так и не было
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
После рок-фестиваля толпа ринулась в метро, там образовалась толпа, но в вагонах всем хватило места
Источник: Александр Ощепков / NGS.RU
Редакция НГС в режиме онлайн
следила за тем, как новосибирцы поздравляют город с Днем рождения отжигают на рок-фестивале. Завтра мы также запустим онлайн-трансляцию с празднования, присоединяйтесь.
Журналисту удалось поймать певца МУККА до выступления и пообщаться с ним, правда, певец
пошутил над корреспондентом НГС.