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Город День города 2024 года Признавались в любви и показывали «козу»: как новосибирцы отожгли на рок-фестивале в жару — 20 лучших фото

Признавались в любви и показывали «козу»: как новосибирцы отожгли на рок-фестивале в жару — 20 лучших фото

НГС побывал на главных площадках города, смотрите, как горожане отметили День молодежи

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1 комментарий
Тысячи горожан пришла на рок-фестиваль, они рассказали, что атмосфера была зажигательной, а музыкантам признавались в любви

Сегодня, 29 июня, новосибирцы отмечали сразу два праздника: День города и День молодежи. Основные мероприятия проходили на Михайловской набережной и в парке «Арена». Горожане отрывалась на рок-фестивале, показывали «козу», пели вместе с музыкантами и все это несмотря на аномальную жару в +34 градуса. Смотрите в фоторепортаже НГС, как певцу МУККА решили подарить трусы, и что придумали горожане, чтобы спастись от пекла.

Набережную буквально заполнили рокеры, новосибирцы то и дело показывали «козу», некоторые привели с собой детей
Послушать исполнение группы «АнимациЯ» пришли сотни горожан, больше всего подпевали музыкантам под песню «Родина». Гитарист в толпу бросил медиатор, его поймала 15-летняя фанатка группы
Во время выступления слушатели трясли головами, а солист высунул язык
Приводили с собой и детей, их садили на плечи, чтобы ребятишки могли посмотреть, что происходит на сцене
А пока часть горожан отжигала на рок-фестивале, другие отдыхали в парке «Арена» и придумали оригинальный способ бороться с жарой — ополоснуть ноги в Оби
Некоторые решили и вовсе обливаться из шланга, от жары все средства хороши
Журналисты НГС говорят, что на рок-фестивале было интереснее, чем в парке «Арена», людей здесь было больше
Слушатели разорвались в овациях, когда выступать вышла группа SAHALIN
С каждой минутой новосибирцев на набережной было все больше
Солист со сцены пошутил, что в их команде есть зумеры, которые научили его новым модным словам, теперь он знает, что такое альтушка и скуф
Гитарист и вовсе запустил бумажный самолетик в толпу, но ни один не долетел
Под новосибирскую группу SAHALIN также отжигали, а солит спрашивал у толпы у кого есть хондроз, болит шея, кому 25 и кто уже отхватил тепловой уда
Чтобы разглядеть получше девушек, как и детей поднимали на плечи
Большинство пришли на исполнителя МУККА, на набережной собрались тысячи горожан
Одна из фанаток принесла с собой плакат: «Хочу подарить трусы». МУККА заметил это и рпешил забрать подарок
На фотографии кажется, что в руках у исполнителя действительно трусы, правда, музыкант заявил, что подарили ему футболку. Вот и гадайте теперь
На последних песнях слушатели зажгли фонарики, было действительно атмосферно
Музыкант пел и старые популярные песни, и новые, но знаменитой «Девочки с каре» так и не было
После рок-фестиваля толпа ринулась в метро, там образовалась толпа, но в вагонах всем хватило места

Редакция НГС в режиме онлайн следила за тем, как новосибирцы поздравляют город с Днем рождения отжигают на рок-фестивале. Завтра мы также запустим онлайн-трансляцию с празднования, присоединяйтесь.

Журналисту удалось поймать певца МУККА до выступления и пообщаться с ним, правда, певец пошутил над корреспондентом НГС.

ПО ТЕМЕ
Рок-фестиваль День молодежи День города Рок MUKKA Рок-группа Исполнитель Певец Музыкант
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Комментарии
1
Гость
30 июня 2024, 00:06
Зеваю...чета скучно ..пойду я спать !
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