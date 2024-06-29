Признавались в любви и показывали «козу»: как новосибирцы отожгли на рок-фестивале в жару — 20 лучших фото

Сегодня, 29 июня, новосибирцы отмечали сразу два праздника: День города и День молодежи. Основные мероприятия проходили на Михайловской набережной и в парке «Арена». Горожане отрывалась на рок-фестивале, показывали «козу», пели вместе с музыкантами и все это несмотря на аномальную жару в +34 градуса. Смотрите в фоторепортаже НГС, как певцу МУККА решили подарить трусы, и что придумали горожане, чтобы спастись от пекла.

