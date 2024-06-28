Директор лицея №200 заявила о строительстве надземного перехода через Ипподромскую: мэрия все опровергла

Родители школьников уверены, что путь через Ипподромскую будет опасным для их детей Источник: Стас Соколов / NGS.RU











Мэрия Новосибирска в ближайшем будущем не планирует строительство надземного перехода через Ипподромскую магистраль в районе нового корпуса лицея №200. Об этом НГС сообщили в ответ на запрос в городскую администрацию.



— Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в рамках компетенции сообщает, что строительство надземного пешеходного перехода через ул. Ипподромская является капиталоёмким мероприятием и в ближайшей перспективе не планируется, — прокомментировали в мэрии.

Ранее родители учеников начальных классов лицея №200 возмутились, что их переведут в новый корпус. По их мнению, путь до школы, пролегающий через Ипподромскую, будет опасным для детей.

Директор лицея в разговоре с НГС заявила, что на участке магистрали возведут надземный переход. Надежда Дергилева уверяла, что власти уже разработали план строительства и нашли инвестора для объекта.

В мэрии добавили, что департамент образования провел разъяснительные работы с родителями возмущённых школьников. Для детей разработали безопасный маршрут движения до нового корпуса лицея.

Ранее НГС писал, как сибирячка довела до увольнения директора школы — она написала на него 42 заявления.

