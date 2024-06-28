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Город Директор лицея №200 заявила о строительстве надземного перехода через Ипподромскую: мэрия все опровергла

Директор лицея №200 заявила о строительстве надземного перехода через Ипподромскую: мэрия все опровергла

Учеников начальных классов лицея переводят в новый корпус

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9 комментариев
Родители школьников уверены, что путь через Ипподромскую будет опасным для их детей

Мэрия Новосибирска в ближайшем будущем не планирует строительство надземного перехода через Ипподромскую магистраль в районе нового корпуса лицея №200. Об этом НГС сообщили в ответ на запрос в городскую администрацию.

— Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в рамках компетенции сообщает, что строительство надземного пешеходного перехода через ул. Ипподромская является капиталоёмким мероприятием и в ближайшей перспективе не планируется, — прокомментировали в мэрии.

Ранее родители учеников начальных классов лицея №200 возмутились, что их переведут в новый корпус. По их мнению, путь до школы, пролегающий через Ипподромскую, будет опасным для детей.

Директор лицея в разговоре с НГС заявила, что на участке магистрали возведут надземный переход. Надежда Дергилева уверяла, что власти уже разработали план строительства и нашли инвестора для объекта.

В мэрии добавили, что департамент образования провел разъяснительные работы с родителями возмущённых школьников. Для детей разработали безопасный маршрут движения до нового корпуса лицея.

Ранее НГС писал, как сибирячка довела до увольнения директора школы — она написала на него 42 заявления.

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Новосибирск Школа Ипподромская магистраль
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Комментарии
9
Zemb
28 июня 2024, 11:30
если пешеходный построить не могут, что уж тут про другие мосты говорить.. Димитровский, октябрьский, бугринский... и этот ну вы поняли.
Zemb
28 июня 2024, 11:27
мэрии ещё 10 лет понадобиться чтобы дотумкать своими тыквами , что он там НЕОБХОДИМ!!!
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