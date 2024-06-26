Барак на Большевистской не попал в программу по расселению, хотя его должны снести — как так получилось

Дом находится рядом с оживленной дорогой Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Барак на Большевистской, 237 признали аварийным, но жители не попали в программу по расселению. В мэрии Новосибирска объяснили, почему так получилось, хотя аварийное здание решено снести.

По данным администрации города, состояние дома оценивали в апреле 2023 года. Через два месяца признали аварийными и подлежащими сносу дома на Большевистской №239, а также дома №17, 19, 21 на Выборной. Снести его должны до 2034 года.



Сейчас Правительство Новосибирской области разрабатывает программу по переселению из аварийного жилищного фонда на 2024–2030 годы. В эту программу попадают те дома, которые признали аварийными с 2017 по 2022 годы. По этой причине дома на Большевистской будут расселять, когда примут следующие программы.

Ранее НГС рассказывал, что с администрацией города судится житель барака Дмитрий Никулин, так как в двухэтажном доме пошла огромная трещина на стене и теперь это несет угрозу его жизни. Он требует новую квартиру. Последний суд он проиграл, но собирается подавать апелляцию.

По данным пресс-центра мэрии, Дмитрию Никулину и его маме, рассказали о возможности переселиться в помещение маневренного фонда еще в июне 2023 года. Но в мэрию никто так и не обратился. Дмитрий Никулин же отмечал, что переехать в маневренный фонд он не может, так как у него есть собака и кошки. А в маневренном фонде дают слишком маленькое пространство.