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Город Барак на Большевистской не попал в программу по расселению, хотя его должны снести — как так получилось

Барак на Большевистской не попал в программу по расселению, хотя его должны снести — как так получилось

Жителям предлагают пока маневренный фонд, а не новые квартиры

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12 комментариев
Дом находится рядом с оживленной дорогой

Барак на Большевистской, 237 признали аварийным, но жители не попали в программу по расселению. В мэрии Новосибирска объяснили, почему так получилось, хотя аварийное здание решено снести.

По данным администрации города, состояние дома оценивали в апреле 2023 года. Через два месяца признали аварийными и подлежащими сносу дома на Большевистской №239, а также дома №17, 19, 21 на Выборной. Снести его должны до 2034 года.

Сейчас Правительство Новосибирской области разрабатывает программу по переселению из аварийного жилищного фонда на 2024–2030 годы. В эту программу попадают те дома, которые признали аварийными с 2017 по 2022 годы. По этой причине дома на Большевистской будут расселять, когда примут следующие программы.

Ранее НГС рассказывал, что с администрацией города судится житель барака Дмитрий Никулин, так как в двухэтажном доме пошла огромная трещина на стене и теперь это несет угрозу его жизни. Он требует новую квартиру. Последний суд он проиграл, но собирается подавать апелляцию.

По данным пресс-центра мэрии, Дмитрию Никулину и его маме, рассказали о возможности переселиться в помещение маневренного фонда еще в июне 2023 года. Но в мэрию никто так и не обратился. Дмитрий Никулин же отмечал, что переехать в маневренный фонд он не может, так как у него есть собака и кошки. А в маневренном фонде дают слишком маленькое пространство.

В Новосибирске жители не первый раз отказываются переезжать из аварийного жилья. В мае НГС рассказывал, как несколько семей, живущих в бараках довоенной постройки в Ленинском районе Новосибирска, стали заложниками программы расселения. Сумма компенсации за их квадратные метры от застройщика не позволяет купить новое жилье. Несогласные люди стали ответчиками в суде о принудительном выселении.

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Барак Большевистская Мэрия Переселение
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Комментарии
12
Bream
26 июня 2024, 16:48
ну... ежели б кошек да собак учитывали при расселении в МФ, то одной моей знакомой тетеньке пришлось бы 150м2 квартиру выделять.
Татьяна 53
26 июня 2024, 17:10
Пока кого-нибудь не придавит, так и будет стоять.
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