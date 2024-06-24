Все-таки спортобъект: мэрия Новосибирска запретила застраивать коммерцией участок на Родниках

Владелец участка хотел перезонировать землю, но власти отказали Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Мэрия Новосибирска не разрешила застраивать участок в 2 гектара на Родниках коммерческим зданием со спортивным объектом. Землю оставили только для спорта, там может появиться зал для баскетбола, волейбола и других видов игр, сообщили в пресс-центре.



21 июня прошли публичные слушания по проекту планировки территории в районе улицы Краузе и планируемой Ельцовской магистрали. Участники обсуждали вопросы развития северной части города от Родников до улицы Кедровой. Например, рассмотрели обращение владельца участка на улице Тюленина. Компания «АвтоХИТ» просила объединить в планируемом объекте коммерцию и спорт.

По данным мэрии, участники публичных слушаний высказывали различные мнения, вели активный диалог, тогда и приняли решение не поддерживать инициативу и оставить только спортивное на значение территории. При этом корреспондент НГС, который также побывал на обсуждении не услышал мнений против.

— Департамент культуры и молодежной политики мэрии предлагает разместить здесь универсальный спортивный зал для игровых видов спорта (баскетбол, волейбол, мини-футбол, бадминтон), — сообщили в пресс-центре.

Участком на улице Тюленина, 6 владеет торговый дом «АвтоХИТ». Компания образована в 2010 году в Алтайском крае, позже адрес перенесли в Новосибирскую область. Учредителями числятся Виктор Каулин (80%) и Ирина Каулина (20%). На конец 2023 года выручка организации составила 3,3 миллиарда рублей, чистая прибыль — 18,7 миллионов рублей.

Компания также упоминается под товарным знаком Makk, фирма работает в Барнауле и занимается продажей автозапчастей и ремонтом автомобилей. На момент публикации дозвониться в компанию не удалось, НГС направил запрос на почту.



Итоги публичных слушаний опубликуют на сайте мэрии 4 июля 2024 года.

Недавно НГС писал о том, что на Затулинском жилмассиве вместо фитнес-центра со встроенной парковкой появился обычный торговый центр с площадью под фитнес-центр, магазины уже работают, а спортивный объект обещают открыть позже.