Вместо спортцентра — торговый: власти хотят отдать 2 гектара земли на Родниках под коммерцию

Жители Родников опасаются, что на месте спортивного кластера появится очередной ТЦ Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











На Родниках вместо полноценного спортивного объекта может появиться торговый центр со спорткомплексом. Решение об этом было принято на публичных слушаниях по проекту планировки участка территории в Калининском и Заельцовском районах Новосибирска.



На публичных слушаниях обсуждался проект постановления мэрии города Новосибирска о проекте планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, Ельцовской магистрали, планируемой магистрали районного значения, перспективным продолжением улиц Утренней, Андреевской ее перспективным продолжением в Заельцовском и Калининском районах.



В списке вопросов — перезонирование участка площадью в 2 гектара на улице Тюленина. Сейчас этот участок относится к зоне объектов спортивного назначения, где планировалось размещение спортобъекта. Сегодня рассмотрели предложение перевести участок в зону малоэтажной коммерческой застройки.

Два года назад на участке планировали построить спортивный объект (на картинке слева фиолетового цвета), теперь планируется торговый объект со спорткомплексом Источник: Материалы к публичным слушаниям по проекту планировки участка территории в Калининском и Заельцовском районах Новосибирска











Жители микрорайона Родники, которые присутствовали на публичных слушаниях, спросили, почему требуется перезонирование. Они беспокоятся, что вместо спортивного комплекса им не построят.



На беспокойства жителей ответила ведущий градостроитель компании ООО «АрхиГрад» Наталья Лысенко, которая презентовала на мероприятии новый проект планировки.



— В коммерческой зоне тоже можно располагать спортивные объекты. У данного участка есть собственник, который желает построить там здание многофункционального значения и разместить там спортивный комплекс. Принятое решение — решение собственника и перевод земель в другую категорию на этот факт никак не повлияет, — рассказала Лысенко.



Кто является собственником, во время публичных слушаний не обсуждалось. По итогу публичных слушаний было предложено утвердить проект планировки с незначительными техническими замечаниями.

Как объяснил руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, смена зонирования участка позволяет сразу начать строить на нем коммерческие объекты, без проведения публичных слушаний.



— То, что я видел примерно год назад на комиссии по проекту планировки — это был большой торговый центр, два-три этажа примерно. Внутри него будет спортивный объект. По сути, будет не зона спорта, а торговый объект с небольшой пристроенной спортивной частью. Так как против данного предложения никто не выступил — участок будет находиться в зоне коммерческой застройки, — рассказал Рязанцев.



Теперь в течение двух недель будет опубликовано заключение по итогам публичных слушаний. В финале должно быть опубликовано постановление мэра о проекте планировки данной земельной зоны.



Участок расположен по адресу улица Тюленина, 6. Правообладатель участка — Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «АвтоХИТ». Компания зарегистрирована 9 августа 2010 года. Директор — Каулин Виктор Владимирович. Уставный капитал — 12,5 тысяч рублей. По итогам 2023 года компания нарастила выручку на 8% до 3,3 миллиардов рублей. Прибыль также выросла на 13% — до 19 миллионов рублей. Основной вид деятельности компании — оптовая торговля автомобильными деталями и принадлежностями.

Среди учредителей компании два человека. Первый — Каулин Виктор Владимирович, его доля в уставном капитале составляет 10 тысяч рублей. Второй — Каулина Ирина Андреевна, ее доля составляет 2,5 тысячи рублей.

Аналогичная ситуация ранее произошла на Затулинском жилмассиве в Кировском районе. Вместо фитнес-центра со встроенной парковкой появился обычный торговый центр, а владельцем объекта оказался сын известного ресторатора.

