Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на доставку 18 киосков из Москвы — за это заплатят 4 миллиона рублей

Вот такие киоски привезут в Новосибирск Источник: материалы на сайте Госзакупок











Мэрия ищет подрядчика на доставку в Новосибирск из Москвы 18 киосков, которые будут продавать газеты и журналы. Информация об это опубликована на сайте Госзакупок.



Заказчиком выступает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Подрядчику необходимо организовать доставку 18 киосков, которые находятся в Московской области, в деревне Андреевское.



Доставить необходимо в Новосибирск, точный адрес будет предоставлен заказчиком в течение трех дней с момента заключения контакта. Забрать киоски необходимо в срок до 20 июля 2024 года.



Для перевозки объектов необходимо использовать кран и не менее девяти крупных грузовых автомобилей



Площадь доставляемых киосков составляет 9 квадратных метров, их вес — 3700 килограммов.



Максимальная цена контракта — 4,3 миллиона рублей. Закупка размещена 18 июня, срок окончания приема заявок — 26 июня.