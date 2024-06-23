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Город эксклюзив Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на доставку 18 киосков из Москвы — за это заплатят 4 миллиона рублей

Мэрия Новосибирска ищет подрядчика на доставку 18 киосков из Москвы — за это заплатят 4 миллиона рублей

Все киоски должны доставить в Новосибирск до 20 июля

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Вот такие киоски привезут в Новосибирск

Мэрия ищет подрядчика на доставку в Новосибирск из Москвы 18 киосков, которые будут продавать газеты и журналы. Информация об это опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска. Подрядчику необходимо организовать доставку 18 киосков, которые находятся в Московской области, в деревне Андреевское.

Доставить необходимо в Новосибирск, точный адрес будет предоставлен заказчиком в течение трех дней с момента заключения контакта. Забрать киоски необходимо в срок до 20 июля 2024 года.

Для перевозки объектов необходимо использовать кран и не менее девяти крупных грузовых автомобилей

Площадь доставляемых киосков составляет 9 квадратных метров, их вес — 3700 килограммов.

Максимальная цена контракта — 4,3 миллиона рублей. Закупка размещена 18 июня, срок окончания приема заявок — 26 июня.

Ранее «Горэлектротранспорт» Новосибирска начал поиск банка, который выдаст предприятию кредитную линию на 350 миллионов рублей. Деньги необходимы для пополнения оборотных средств.

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