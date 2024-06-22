«Горэлектротранспорт» Новосибирска возьмет кредит на 350 миллионов рублей — зачем ему деньги

За пользование деньгами в предприятии готовы заплатить 126 миллионов рублей Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Муниципальное предприятие «Горэлектротранспорт» (МУП «ГЭТ») планирует открыть кредитную линию на сумму 350 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.



Из текста конкурсной документации следует, что «Горэлектротранспорт» планирует открыть возобновляемую кредитную линию на 350 миллионов рублей на срок в 730 дней — два года. Средства планируют взять по ставке 18% годовых. Возобновляемая кредитная линия необходима предприятию для пополнения оборотных средств.

При этом муниципальное предприятие ищет подрядчика, который даст возможность погасить долг досрочно, без применения штрафных санкций, без графиков привлечения и погашения заемных средств. В конкурсной документации также сказано, что «Горэлектротранс» должен получить возможность платить без дополнительных сборов, комиссий и иных платежей, кроме ставки за пользование кредитными ресурсами.

Средства муниципальному предприятию необходимо предоставить на следующий рабочий день после заключения контракта.

Закупка размещена 11 июня, максимальная цена контракта — 126 миллионов рублей. Срок окончания приема заявок — до 11 июля 2024 года.