«Берут со спины и даже с лобка». Российский стриптизер рассказал, как пересадил волосы в Турции

Олегу запрещены серьезные физические нагрузки, поэтому он только разминается и делает небольшую зарядку Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU











Известный в Екатеринбурге стриптизер и популярный блогер Олегас решился на операцию по пересадке волос. Ради этого он специально летал в Турцию, где и провели трансплантацию. Танцор рассказал E1.RU, в какую сумму ему обошлась процедура и есть ли гарантия, что волосы у него точно вырастут.

Шевелюра Олегаса начала редеть после 30 лет, и с каждым годом это становилось всё заметнее. Артист приценивался, наводил справки о клиниках и наконец отправился в медицинский тур по системе «всё включено».

Ради новой шевелюры стриптизер полетел в Турцию Источник: Дмитрий Крисковец / E1.RU

Стриптизер заранее договаривался с клиникой о стоимости процедуры. Ему, как популярному блогеру, сделали хорошую скидку, поэтому операция обошлась в 150 тысяч рублей (обычно такая процедура дороже, в среднем от 1700 до 2500 евро). В ответ на такую цену танцор должен был снимать все этапы пересадки и восстановления на видео и выкладывать в Сеть.



Медтуризм, говорит стриптизер, в Турции стоит на потоке. В Стамбуле много клиник, которые занимаются пересадкой волос, и среди их клиентов далеко не только мужчины.

Женщины тоже пересаживают волосы. Кто-то увеличивает их объем, кто-то делает гуще брови. Олегас

— Мне пересаживали луковицы с задней части головы, потому что там они более плотные, жесткие и не выпадают с годами. Я спрашивал у врачей, можно ли откуда-то еще волосы брать. Говорят, можно брать с бороды, берут со спины, с груди, но они очень тонкие и могут не прижиться. В каких-то клиниках берут даже волосы с лобка. Не знаю, насколько это эффектно, мне не хотелось бы так, — поделился Олегас.

Операция по пересадке волос требует от пациента терпения, ведь она длится несколько часов Источник: Olegas











Олегас признаётся, что в Турции чувствовал себя не столько пациентом, сколько туристом. В стоимость операции вошло трехдневное проживание в пятизвездочном отеле, питание и трансфер внутри Стамбула. Сама пересадка длилась восемь часов с коротким перерывом на обед. Предварительно в кожу головы сделали 40 уколов анестезии.



— Уколы — это самая болезненная часть. Потом, когда выщипывают, немного некомфортно, а когда засаживают графты (это элемент волосяной ткани с находящимися в ней фолликулами. — Прим. ред.), уже ничего не чувствуешь. Кровь была только во время изъятия графтов, — рассказывает Олегас.

Примерная стоимость операции по пересадке волос Источник: Филипп Сапегин / E1.RU











Сейчас на месте, где должны вырасти волосы, образовалась корка — всего Олегасу пересадили пять тысяч луковиц. Первый результат пересадки проявится на голове через три месяца, а окончательный — через год.



Успех операции во многом зависит от пациента. Доктора выписали танцору целый список ограничений: три недели нельзя заниматься спортом, месяц не рекомендуют загорать, гулять под дождем и носить головные уборы. Также на полмесяца врачи запретили пить и курить.



— После операции у меня голова опухла, как у инопланетянина. На третий-четвертый день отек появился, но это у многих происходит, — рассказал Олегас. — Нужно пить больше воды, можно приложить лед. Врачи выдают определенные препараты после пересадки: обезболивающие и противоотечные. Также антибиотики, от зуда. И еще ты уходишь с шампунем, спреем для волос, шапочкой.

Олегас давно мечтает о густых волосах, для сценического образа он иногда использует парики Источник: Olegas











Всего танцору пересадили пять тысяч графтов. У него была пятая степень облысения, а всего их семь. По меркам клиники это довольно запущенный случай, большинство пациентов обращается за медицинской помощью раньше, когда только-только появляется плешь.



— Честно говоря, было страшно ехать на операцию. Я год решался, и многие меня отговаривали. Самый главный отговорщик — моя мама, потому что любая операция — это вмешательство в организм. Да и вообще все родственники говорили: тебе и так хорошо, — поделился танцор. — Но я подумал: а когда, как не сейчас? Я ведь артист, мне надо выступать на сцене, шоу давать. Проанализировав различные отзывы и комментарии, понял, что процедура не самая опасная и болезненная.

В клинике стриптизеру дали гарантию на новую шевелюру. Если через год волосы не вырастут в полном объеме, врачи обещают бесплатно повторить трансплантацию, но Олегас надеется, что этого не потребуется.