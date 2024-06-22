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Город эксклюзив «Залетает в нос и глаза»: Новосибирск накрыл тополиный пух — эксперт объяснил, когда он исчезнет

«Залетает в нос и глаза»: Новосибирск накрыл тополиный пух — эксперт объяснил, когда он исчезнет

Ситуация может выправиться уже в ближайшие дни

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Засилье пуха отметили как в Новосибирске, так и в районах области

Новосибирцы пожаловались на тополиный пух из-за цветения деревьев. Пух покрыл собой все улицы, он мешает дышать горожанам.

Как рассказала НГС читательница Анастасия, пухом завалило дворы на Красном проспекте, в районе станции метро Гагаринская.

— Очень много пуха в этом ногу, никуда от него не деваться. Идешь — залетает в нос, в глаза, только выдохнешь — новая партия пуха уже во рту, — сетует жительница Новосибирска.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к руководителю группы ландшафтной архитектуры Центрального сибирского Ботсада Юрию Овчинникову. Специалист отметил, что терпеть неудобства от пуха новосибирцам осталось недолго.

— Тополь уже отцвел, пух улетит, семена у дерева созрели и уже отваливаются. Нужен хороший ливень и сезон пуха закончится. По моим предположениям, в ближайшие дни закончится такое активное пыление. Ничего страшного, нормальная ситуация, пылят женские экземпляры тополя, которых в городе у нас в избытке, — рассказал Овчинников.

В начале мая Новосибирск накрыло зеленой пылью. Оказалось, что странный налет появился из-за цветения березы.

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Новосибирск Пыль Тополиный пух
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