Огромный участок с новым автовокзалом на ГБШ предложили разделить на 4 части — там уже возводят магазин

На территории, выделенной под строительство автовокзала, почти построен торговый павильон Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











20 июня на заседании муниципальной комиссии по вопросам земельных отношений и застройки Новосибирска рассматривался вопрос о разделении участка на Гусинобродском шоссе, где сейчас возведен новый автовокзал. С таким предложением в мэрию обратилась директор ООО «Автовокзал-Главный» Екатерина Стефанцова: компания является арендатором участка.



Из повестки комиссии следует, что заявитель просит размежевать огромный участок в 2,2 с гектара на четыре. Внимание НГС к ситуации обратил куратор проекта «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, который присутствовал на комиссии. Он пояснил, что, в частности, планируется выделить отдельный участок, на котором был построен огромный торговый павильон, его площадь больше, чем у самого вокзала.



Рязанцев напомнил, что в 2019 году на участке построили маленький автовокзал. Из документации на муниципальном портале новосибирской мэрии следует, что строительством занималось, казенное учреждение МУП «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений». А «Автовокзал-Главный» выступал инвестором проекта и генеральным подрядчиком. Кроме того, ООО «Автовокзал-Главный» занялся возведением торгового павильона на части того же большого участка, расположенного через дорогу. Разрешение на строительство магазина высотой 7,5 метров с 22 помещениями мэрия выдала фирме в мае 2023 года.

— Такое разрешение было выдано в мэрии после ввода в эксплуатацию вокзала. Если участок размежуют, то торговый павильон можно будет продать, — считает Михаил Рязанцев.

По документам этот объект будет магазином Источник: Андрей Бортко / NGS.ru











По словам Рязанцева, члены комиссии не возражали против предложения директора «Автовокзала-Главный».



— Члены комиссии обратили внимание на то, что у магазина не хватает мест для автостоянок. Из-за этого его в предложенной арендатором конфигурации будет невозможно ввести в эксплуатацию. В своей заявке «Автовокзал-Главный» предложил эти автостоянки вынести на территорию вокзала. Это невозможно по закону согласовать без общественных обсуждений, поэтому для окончательного решения вопроса обязательно проведут публичные слушания, — добавил Рязанцев.

По участку проходит улица Докучаева, она разделяет магазина и автовокзал Источник: Юрий Орлов











Компанией ООО «Автовокзал-Главный» единолично владеет Ольга Эдуардовна Гудовская. Ранее в списке учредителей значился Андрей Эдуардович Гудовский, он же — депутат горсовета Новосибирска от «Единой России». Гудовский — председатель постоянной комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения и член постоянной комиссии по городскому хозяйству при мэрии Новосибирска.



Услышав вопросы журналиста НГС об автовокзале, Ольга Гудовская отказалась комментировать ситуацию, сбросив звонок. Андрей Гудовский на звонок НГС не ответил.



НГС направил запрос в мэрию Новосибирска, в том числе, чтобы уточнить, останется ли за компанией ООО «Автовокзал-Главный» право аренды на все 4 участка или на какой-то один. Редакции пообещали предоставить ответит к 5 июля.

Ранее мы рассказали о том, как новосибирский девелопер построил торговый павильон по подложным документам — запрет властей его не смутил.

