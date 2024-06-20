«Сначала предыдущий доделайте»: новосибирцы — о стройке нового моста через Обь

Стало известно, что железнодорожный мост хотят возвести на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирцы отреагировали на вчерашнюю публикацию НГС о том, что в городе планируют построить новый железнодорожный мост через Обь. Под материалом читатели оставили больше 130 комментариев, в которых обсудили то, насколько, по их мнению, действительно нужно сооружение.



На XI Международном Сибирском транспортном форуме начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай уточнил, что второй мост должен будет появиться на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный. По его словам, это позволит перераспределить движение поездов и увеличить пропускную способность ж/д транспорта. Проектирование объекта начнется в этом году.



Некоторые положительно отнеслись к новости.

— РЖД построит в срок, это вне сомнений, — уверена комментатор Ханна Намити.



— РЖД — это государство в государстве. Не удивлюсь, если они мост сделают раньше, чем ВИС сдаст свой почти построенный, — предполагает пользователь под ником Спасибо за комментарий.

А вот пользователь Джени считает, что мост следует возвести в другом месте.



— Его нужно проложить не через Обь, а через Новосибирск-Западный, Ипподромскую, где постоянно люди мучаются на этих переездах, — поделился мнением читатель.



В ответ на планы комментатор под ником Голая правда иронично заявил следующее:



— А еще, а еще мы запустим в небо воздушное такси! Вот!



Гость присоединяется и шутит, что стоит сделать отдельный мост еще и для животных.



— Эх, гулять так гулять. Проектируйте еще два! Пешеходный и для выгула собак, — пишет сибиряк.



— Да вы предыдущий доделайте сначала, прежде чем за новый хвастаться. Анекдот какой-то, — недоумевает еще один Гость.



Другой Гость перечислил все объекты, завершения которых ждут новосибирцы.



— Ждали мы «Арену», а еще метро «Спортивная», ждем четвертый мост, — напомнил комментатор.



— Это шутка какая-то, я надеюсь? — задается вопросом Алена Свистоплясова.



Ранее с подрядчика строительства четвертого моста в Новосибирске взыскали 300 тысяч рублей.