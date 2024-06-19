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Дороги и транспорт Через Обь решили пустить еще один мост — его начнут проектировать в этом году

Через Обь решили пустить еще один мост — его начнут проектировать в этом году

Передвигаться по нему будет железнодорожный транспорт

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Объект поможет разгрузить транспортную схему движения

Новый железнодорожный мост через Обь планируют построить в Новосибирске. Об этом заявил начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай на XI Международном Сибирском транспортном форуме.

— Одним из приоритетов для нашей железной дороги является реализация проекта строительства второго мостового перехода через реку Обь на участке Новосибирск-Главный — Новосибирск-Западный, — рассказал Александр Грицай.

По его словам, это позволит частично перераспределить движение поездов и увеличить пропускную способность ЖД-транспорта. Проектирование нового моста начнется уже в этом году.

Ранее в Минтрансе региона рассказали о том, когда до аэропорта Толмачево запустят городскую электричку.

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