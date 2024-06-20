Прошли сквозь огонь: новосибирские пожарные провели учения у ТЭЦ-5 — впечатляющие фото

19 июня в Новосибирске в пожарной части № 33 возле ТЭЦ-5 прошли учения. Пожарные поджигали шины и тренировались работе в условиях плохой видимости и сильного задымления.

В мае НГС провел целый день в пожарной части. Сотрудники МЧС выезжали тушить дом и баню, а между делом успели сыграть в теннис. Как всё это было — смотрите на впечатляющих снимках.

