Прошли сквозь огонь: новосибирские пожарные провели учения у ТЭЦ-5 — впечатляющие фото

19 июня в Новосибирске в пожарной части № 33 возле ТЭЦ-5 прошли учения. Пожарные поджигали шины и тренировались работе в условиях плохой видимости и сильного задымления.
Фотокорреспондент НГС Ева Михалевская побывала на учениях и сделала яркие кадры.
В мае НГС провел целый день в пожарной части. Сотрудники МЧС выезжали тушить дом и баню, а между делом успели сыграть в теннис. Как всё это было — смотрите на впечатляющих снимках.
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