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Город Прошли сквозь огонь: новосибирские пожарные провели учения у ТЭЦ-5 — впечатляющие фото

Прошли сквозь огонь: новосибирские пожарные провели учения у ТЭЦ-5 — впечатляющие фото

Сотрудники МЧС тренировались работать в сложных условиях

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Для подготовки площадки сотрудники части надевают пожарные костюмы и кислородный баллон

19 июня в Новосибирске в пожарной части № 33 возле ТЭЦ-5 прошли учения. Пожарные поджигали шины и тренировались работе в условиях плохой видимости и сильного задымления.

Фотокорреспондент НГС Ева Михалевская побывала на учениях и сделала яркие кадры.

Пожарные для учений надевают специальные теплоотражающие костюмы ТОК
Учения проходят под наблюдением исполняющего обязанности начальника службы пожаротушения ГУ МЧС по региону Андрея Бубнова
Пожарные прошли несколько этапов учений в огне и дыму
Группа должна держаться вместе, после каждого этапа пожарные ждут друг друга
Основная цель учений — совершенствование навыков
Пожарная часть № 33 находится рядом с ТЭЦ-5 на Выборной

В мае НГС провел целый день в пожарной части. Сотрудники МЧС выезжали тушить дом и баню, а между делом успели сыграть в теннис. Как всё это было — смотрите на впечатляющих снимках.

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Пожарные Учения Новосибирск МЧС
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