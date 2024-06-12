«Мы хотим жить на земле»: часть жилых домов на Титова могут снести под КРТ — жители против

Жительница улицы Титова пытается разглядеть малопонятную карту Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Частный сектор в Ленинском районе Новосибирска попал в зону комплексного развития территории, и теперь люди боятся, что останутся без своих домов. Накануне жители улицы Титова собрались, чтобы обсудить проблему. Местные депутаты предлагали горожанам не выходить из КРТ, чтобы избежать точечной застройки, но жители оказались с этим не согласны, потому что никаких документов, кроме малоразборчивой карты на собрании не показали. Побывали на собрании и корреспонденты НГС.

Речь идет об участке с частными домами на территории, расположенной между улицами Плахотного, Титова, Пермской и Троллейной. В зону КРТ попадают около 230 частных домов. В январе этого года жители уже просили исключить часть частного сектора из границ территории, но в мэрии им отказали.

Границы зоны КРТ, здесь планируют возвести 15 миллионов квадратных метров жилья Источник: Юрий Орлов / NGS.RU











— Мы осведомлены, если в зону КРТ попадает индивидуальный жилой дом, он автоматически идет под снос. То есть любой застройщик может предоставить свою сумму, и люди выселяются из этого дома, после этого начинается высотная застройка. Но мы провели небольшое расследование и узнали, что под КРТ попадают дома ветхие и в основном это многоэтажки, которые не подходят для дальнейшего проживания. Каким образом в эту зону попал частный сектор — мы не знаем, — рассказала жительница улицы Титова Яна.



На собрании жители активно задавали вопросы Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Несмотря на перечисление плюсов комплексного развития территории депутатом 34-го округа Лилией Гончаровой, на собрании жители писали обращения на исключение из зоны КРТ.

— Если мы выйдем из КРТ, у нас будет точечная застройка, если 5 домов откажутся, то возле меня могут высотку построить. А если мы не выйдем из этого КРТ, тогда нужно будет всю территорию согласовать. Вот маленькая непонятная ситуация, нигде законодательно это не прописано, никто ничего не знает, — рассказала участница собрания Татьяна.

Дом другой собственницы взят в ипотеку в 2022 году, на собрании она узнала, что теоретически его в будущем могут снести, а ипотеку выплачивать нужно еще 20 лет



— А где я проживать буду, если снесут, никто по этому поводу никаких гарантий не дает. Никакой информации нет, — дополнила жительница Татьяна.

Также одной из проблем, которая волнует жителей, является непонимание, по какой стоимости будет осуществляться выкуп: по кадастровой или рыночной. Депутат и ее помощница ответили, что данных пока что нет и все пришлют чуть позже.

На карте видно, что под расширение дороги сносят все дома, входящие в белую зону, их жители об этом не знали Источник: Андрей Бортко / NGS.RU











Свое недовольство НГС высказала и жительница Яна, ее, как и всех жителей, беспокоит отсутствие документов и порядка действий.



— Нас не ставят в известность. Просто вот дом у нас стоит с 1947 года. В нем дедушка с бабушкой жили, папа мой, сейчас живу я и мои дети. И куда теперь все? Если бы мы хотели жить в квартире, мы бы сразу жили в квартире, а мы хотим жить на земле. Все что нам сказали на собрании, все на словах, как базарный разговор, потому что подкрепления никакого нет, юриста не было.