«Люди десятилетиями будут страдать»: власти отказались перезонировать зону, где планируют метро — кто этим недоволен

Комиссия по правилам землепользования и застройки Новосибирска отказалась исключить один из участков в Ленинском районе Новосибирска из карты комплексного развития территорий (КРТ). Решение об этом было принято на заседании органа в понедельник, 19 февраля.
Речь идет об участке с частными домами на территории, расположенной между улицами Плахотного, Титова, Пермской и Троллейной. Руководитель движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев в беседе с корреспондентом НГС заявил, что в январе 2024 года узнал, что его дом выставлен на продажу на специализированном сайте, и территорию готовят под КРТ.
— Я подал два заявления в комиссию. Первое — об отмене границ КРТ, второе — о перезонировании земли с категории, которая разрешает многоэтажную жилую застройку, в зону застройки только индивидуальными жилыми домами. По идее застройщики уже сейчас могут заходить на территорию, выкупать участки и строить на них «свечки». Чтобы «свечки» не появились, я и предложил изменить использование земли на индивидуальное жилое строительство, — рассказал Рязанцев.
Против предложений новосибирца выступили представители администрации Ленинского района, а также представители управления строительства и инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска. Депутат Совета депутатов Александр Бурмистров поддержал предложение Рязанцева.
— Ситуация абсурдная: более сотни земельных участков без всякой перспективы развития в это КРТ засунули, и люди десятилетиями будут страдать и не иметь возможность даже узаконить постройку. А всё потому, что мы наложили КРТ, — заметил депутат.
Начальник Департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев в ответ напомнил, что на этой территории планируется построить 15 миллионов квадратных метров жилья в течение 10 лет.
— Депутатами Заксобрания инициируется строительство метрополитена, в районе улицы Троллейной должна появиться новая станция. Чтобы планомерно и правильно развивался Ленинский район от «Чистой слободы», в этой локации должна появиться перехватывающая парковка, должны быть снесены самовольные объекты. Эта территория — одна из самых перспективных для КРТ, — отметил Кондратьев.
Александр Бурмистров не верит в планы скорого появления станции метро на данном участке.
— Это всё — фантастика. Пока мы всё обсуждаем, конкретные люди физически не могут на своей земле ничего строить, расширить собственные дома. Это делается для одного: чтобы через 20–30 лет, когда появится перспектива развития этой территории, город сэкономил несколько десятков миллионов рублей на выкупе домиков, чтобы они сейчас не могли вместо разваливающихся домиков построить что-то достойное. Люди не могут зарегистрировать имущество, там блок стоит. Тысячи человек там. В этом проблема, которая грозит десятилетием неопределенности и ужаса, — отметил депутат.
Комиссия на голосовании отказала в требованиях Михаилу Рязанцеву. Общественник недоумевает из-за такого поворота событий.
— Рядом есть две школы, два детсада, дороги, все коммуникации, в некоторых домах есть центральное отопление. То есть в этом квартале есть вся необходимая социальная инфраструктура. Срочной необходимости в КРТ нет, потому что нет многоквартирного ветхого жилья. Я планирую снять зону КРТ, подать в суд, в ближайшее время по суду отказ оспорить. Хочу вывести свой дом и соседние дома из зоны КРТ. Я уверен, что жители меня поддержат и улицу, а может, две-три, мы из КРТ выведем, — пояснил Рязанцев.
Общественник намерен обжаловать решение комиссии в суде, как только получит официальные документы об отказе. Сам иск может быть подан через два-три месяца.
Ранее жители новосибирского микрорайона Карьер Мочище также выступили против создания зоны КРТ рядом с озером Жемчужина Сибири. Люди боятся лишиться собственных домов, они уже обратились за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину и президенту Владимиру Путину.