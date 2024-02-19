«Люди десятилетиями будут страдать»: власти отказались перезонировать зону, где планируют метро — кто этим недоволен

— Я подал два заявления в комиссию. Первое — об отмене границ КРТ, второе — о перезонировании земли с категории, которая разрешает многоэтажную жилую застройку, в зону застройки только индивидуальными жилыми домами. По идее застройщики уже сейчас могут заходить на территорию, выкупать участки и строить на них «свечки». Чтобы «свечки» не появились, я и предложил изменить использование земли на индивидуальное жилое строительство, — рассказал Рязанцев.