Из-за провала на Большевистской введут режим повышенной готовности — место решили огородить

В Новосибирске на улице Большевистская введут режим повышенной готовности. Сейчас мэрия готовит документы. Об этом рассказал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов во время аппаратного совещания.
— Сегодня огородим это место. Пока непонятен масштаб провала. Проводили совещание с застройщиком «Снежной мили», — сообщил Олег Клемешов.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев наказал сообщить об ограждении жителям.
Это не первый режим повышенности готовности в районе «Снежной мили». В 2021 году режим вводили из-за обрушения тротуара. В 2018 году появилась огромная трещина на этом участке.