НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

3 м/c,

ю-в.

 743мм 44%
Подробнее
7 Пробки
USD 88,99
EUR 95,64
Реклама

ТЕМА ДНЯ

Песни Элджея проверят на пропаганду наркотиков

Худшие дорожники Новосибирска
Лето с пользой
Экстрасенсы в селе
Как не пропустить отпуск
Обзор точек «Восток-корта»
Что не так с такси на Алтае
Бандитские фото
НГС в Telegram
Город Из-за провала на Большевистской введут режим повышенной готовности — место решили огородить

Из-за провала на Большевистской введут режим повышенной готовности — место решили огородить

Это не первый провал в районе ЖК «Снежная Миля»

1 617
8 комментариев
Место провала закроют

В Новосибирске на улице Большевистская введут режим повышенной готовности. Сейчас мэрия готовит документы. Об этом рассказал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов во время аппаратного совещания.

— Сегодня огородим это место. Пока непонятен масштаб провала. Проводили совещание с застройщиком «Снежной мили», — сообщил Олег Клемешов.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев наказал сообщить об ограждении жителям.

Это не первый режим повышенности готовности в районе «Снежной мили». В 2021 году режим вводили из-за обрушения тротуара. В 2018 году появилась огромная трещина на этом участке.

ПО ТЕМЕ
Большевистская Новосибирск Провал Город
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Так не сиди, тут не ходи, свечку не держи: сибирячка — об активных бабушках, которые убивают желание ходить в церковь
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Чудовищно неблагодарная профессия!»: врач-терапевт откровенно рассказал об ужасах работы в поликлинике
Анонимное мнение
Мнение
Получить права или пройти обучение: три знака Зодиака почувствуют влияние июньского новолуния — советы на этот день
Елена Коржаневская
Мнение
Ракам — раздавать долги, Весам — ждать сюрпризов: каким будет лето для всех знаков Зодиака
Марина Шумкина
Мнение
«Можно сравнить только с Rammstein»: фанат год ждал концерта «Арии» в Новосибирске — оправдало ли шоу надежды
Александр Ушаков
любитель рок-музыки
Рекомендуем
Знакомства

Антонина,  37

Гариб,  32

Аня,  39

Екатерина,  38

Денис,  34

Ирина,  65

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 200 ₽

Дрова сосновые (горбыль) с доставкой самосвалом

800 ₽

Добавить объявление