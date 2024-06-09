«Как будто поезд какой-то»: новосибирцы заметили колонну светящихся объектов в небе — что это было?

— Он за собой его тянет, нет хвоста. У самолёта есть шлейф, дым. Как будто то поезд какой-то. Или самолёт — что это такое? Это ракета, у самолёта нет такого хвоста, — говорят очевидцы на видео.

­– Это спутниковая система Starlink, Маск. Их пачками запускают, и они летят друг за другом на небе. В интернете о них очень много написано. Можно конечно рассчитать их появление на небе в определенной точке. Есть программы астрономические, по которым можно узнать заранее, где они будут пролетать. Спутники эти очень яркие. Мешают астрономам наблюдать звезды, туманности, открывать кометы и так далее. Технический прогресс налицо, — говорил учёный.