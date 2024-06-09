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Город «Как будто поезд какой-то»: новосибирцы заметили колонну светящихся объектов в небе — что это было?

«Как будто поезд какой-то»: новосибирцы заметили колонну светящихся объектов в небе — что это было?

Над Новосибирской областью пролетели спутники Starlink

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Движение стройным рядом — характерная черта спутников Starlink

Жители Новосибирской области обратили внимание на колонну светящихся объектов в небе минувшей ночью. Кадры опубликовал телеграм-канал «АСТ-54 Black». На записи видно несколько ярких объектов.

— Он за собой его тянет, нет хвоста. У самолёта есть шлейф, дым. Как будто то поезд какой-то. Или самолёт — что это такое? Это ракета, у самолёта нет такого хвоста, — говорят очевидцы на видео.

Новосибирцев удивило необычное явление

Ранее сибиряки уже наблюдали такое явление — сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров объяснял НГС, что это спутниковая система Starlink.

­– Это спутниковая система Starlink, Маск. Их пачками запускают, и они летят друг за другом на небе. В интернете о них очень много написано. Можно конечно рассчитать их появление на небе в определенной точке. Есть программы астрономические, по которым можно узнать заранее, где они будут пролетать. Спутники эти очень яркие. Мешают астрономам наблюдать звезды, туманности, открывать кометы и так далее. Технический прогресс налицо, — говорил учёный.

Спутники замечают в небе над Новосибирской областью не первый год — первые сообщения о них появились ещё в 2021-м. Тогда сибиряк запечатлел движение 50–60 объектов стройным рядом.

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