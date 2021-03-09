9 марта вторник
СЕЙЧАС -8°С
Пробки 4/10
usd 74.43
eur 88.93
Тема дняМожно ли пить воду из-под крана? Эксперимент НГС

Все новости

Все новости

«Едва не поверил в марсиан»: по новосибирскому небу пролетели спутники Илона Маска

Очевидцу удалось сделать снимок с аппаратами

1 244
10Обсудить

Поделиться

В небе над Искитимом насчитали от 40 до 60 спутников

В небе над Искитимом насчитали от 40 до 60 спутников

Поделиться

По новосибирскому небу пролетели спутники Илона Маска

Рано утром во вторник, 9 марта, по новосибирскому небу пролетела колонна из спутников Илона Маска.

— Сегодня в 06:30 утра в небе над Искитимом впервые увидел колонну спутников, 40–60 штук. Предположительно, Starlink Илона Маска. Пролетели с запада на восток, растянувшись от края до края горизонта. Очень необычное зрелище, едва не поверил в марсиан, но вовремя опомнился, — рассказал читатель Евгений.

Такой снимок пролетающих спутников удалось сделать очевидцу

Такой снимок пролетающих спутников удалось сделать очевидцу

Поделиться

Специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин пояснил, что в мире нет другого альтернативного проекта, где большое количество спутников передвигались бы по небу друг за другом.

— Другого варианта и нет, на самом деле. На сайте NASA даже можно посмотреть расписание, когда и где какие спутники летают. Это, в общем-то, никакой не секрет. Парно летают спутники, например, военные. Но других я сходу назвать не могу. Но рядами — это именно проект Starlink, — пояснил астроном.

Согласно поисковой системе на сайте James Darpinian, в 06:31 утра над Искитимом действительно пролетали спутники Starlink-20. Согласно сайту, спутники можно было увидеть в это же время и из Новосибирска.

Спутники в небе похожи на светящуюся пунктирную линию

Спутники в небе похожи на светящуюся пунктирную линию

Поделиться

В декабре 2019 года новосибирцы три дня подряд наблюдали, как в ночном небе и рано утром над городом пролетали группы спутников. Это были спутники Илона Маска.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Starlinkспутники Илона Маска
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...