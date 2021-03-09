«Едва не поверил в марсиан»: по новосибирскому небу пролетели спутники Илона Маска

Рано утром во вторник, 9 марта, по новосибирскому небу пролетела колонна из спутников Илона Маска.



— Сегодня в 06:30 утра в небе над Искитимом впервые увидел колонну спутников, 40–60 штук. Предположительно, Starlink Илона Маска. Пролетели с запада на восток, растянувшись от края до края горизонта. Очень необычное зрелище, едва не поверил в марсиан, но вовремя опомнился, — рассказал читатель Евгений.