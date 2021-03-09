«Едва не поверил в марсиан»: по новосибирскому небу пролетели спутники Илона Маска

По новосибирскому небу пролетели спутники Илона Маска
Рано утром во вторник, 9 марта, по новосибирскому небу пролетела колонна из спутников Илона Маска.
— Сегодня в 06:30 утра в небе над Искитимом впервые увидел колонну спутников, 40–60 штук. Предположительно, Starlink Илона Маска. Пролетели с запада на восток, растянувшись от края до края горизонта. Очень необычное зрелище, едва не поверил в марсиан, но вовремя опомнился, — рассказал читатель Евгений.
Специалист Большого новосибирского планетария, член совета Новосибирского астрономического общества Олег Кашин пояснил, что в мире нет другого альтернативного проекта, где большое количество спутников передвигались бы по небу друг за другом.
— Другого варианта и нет, на самом деле. На сайте NASA даже можно посмотреть расписание, когда и где какие спутники летают. Это, в общем-то, никакой не секрет. Парно летают спутники, например, военные. Но других я сходу назвать не могу. Но рядами — это именно проект Starlink, — пояснил астроном.
Согласно поисковой системе на сайте James Darpinian, в 06:31 утра над Искитимом действительно пролетали спутники Starlink-20. Согласно сайту, спутники можно было увидеть в это же время и из Новосибирска.
В декабре 2019 года новосибирцы три дня подряд наблюдали, как в ночном небе и рано утром над городом пролетали группы спутников. Это были спутники Илона Маска.