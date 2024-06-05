Дамбу к острову Высокий предлагают перенести ближе к жилому комплексу «Европейский берег» — схема

— В ходе обсуждения проектных решений в целях создания наиболее оптимальных условий для организации транспортной системы будет окончательно решен вопрос о размещении мостового перехода и его примыкания к дорожной сети, — объяснили в компании.

Согласно выпискам из ЕГРН с 2018 года по 2027 год остров арендует компания «Альфа», ей же принадлежит недостроенное здание яхт-клуба на территории. По данным сервиса «Контур.Фокус», организация образована в 2007 году, учредители часто менялись, с 2019 года ей руководит Тимур Саттаров. До 2022 года компанией в равных долях владели Ольга Гребенюк и Тимур Саттаров, сегодня у супругов доли по 25%, а половина «Альфы» принадлежит Андрею Воронову. Чистая прибыль «Альфы» не указана. По данным муниципального портала, сейчас у компании нет действующих разрешений на строительство на Высоком.