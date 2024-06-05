Дамбу к острову Высокий предлагают перенести ближе к жилому комплексу «Европейский берег» — схема

Планируемую дамбу к острову Высокий в Новосибирске предлагают перенести ближе к жилому комплексу «Европейский берег». Концепцию возможного размещения представил комиссии по планировке территории арендатор острова — компания «Альфа».
Согласно документам, «Альфа» подала предложение о подготовке проекта планировки и проекта межевания, которые предусматривают смещение дамбы. Объект пройдет через реку Иня от улицы 2-й Обской до острова Высокого. Представитель организации объяснил НГС, что предложение не является окончательным и показано условно.
— Предложение будет уточнено после согласования с департаментом транспорта и направлено в ДСиА мэрии города Новосибирска утверждаемой части проекта межевания, — сообщил НГС представить компании «Альфа».
Сейчас компания приступила к реализации проекта дамбы. Специалисты направили предложение о подготовке проекта межевания территории, которая предусматривает размещение мостового перехода для доступа к острову.
— В ходе обсуждения проектных решений в целях создания наиболее оптимальных условий для организации транспортной системы будет окончательно решен вопрос о размещении мостового перехода и его примыкания к дорожной сети, — объяснили в компании.
Согласно выпискам из ЕГРН с 2018 года по 2027 год остров арендует компания «Альфа», ей же принадлежит недостроенное здание яхт-клуба на территории. По данным сервиса «Контур.Фокус», организация образована в 2007 году, учредители часто менялись, с 2019 года ей руководит Тимур Саттаров. До 2022 года компанией в равных долях владели Ольга Гребенюк и Тимур Саттаров, сегодня у супругов доли по 25%, а половина «Альфы» принадлежит Андрею Воронову. Чистая прибыль «Альфы» не указана. По данным муниципального портала, сейчас у компании нет действующих разрешений на строительство на Высоком.
Департамент транспорта в конце марта выдал техническое условие девелоперу Тимуру Саттарову, в котором указано, что у дороги должно быть две полосы, ширина каждой — не менее 3,5 метров, тротуара — не менее 2,25 метров. Компания при присоединении должна будет отремонтировать проезд от места примыкания до улицы Владимира Заровного с тротуаром и освещением. Документ департамента действует два года.
Ранее в «Альфе» рассказывали НГС, что запрос о выдаче техусловий направляли в сентябре, чтобы присоединить участок к улично-дорожной сети в соответствии с проектом планировки. На территории хотят построить здание гостиницы и яхт-клуба.
Всего к острову должно быть три проезда: вблизи микрорайона «Европейский берег», соединительный проезд с соседним островом, и там, где сейчас находится скандальная дамба, которая неизвестно, кому принадлежит. Также дорога пройдет вдоль берега Высокого. Планы построили до 2030 года.
В пресс-службе компании «Брусника» от комментариев воздержались. НГС также направил запрос в пресс-центр мэрии.
Зимой из-за острова Высокий разгорелся конфликт. Жители заметили спецтехнику на территории, но что именно происходит на земле не знали. Местные опасались, что стройка повлияет на судебное разбирательство по незаконной переправе — единственному выезду с территории.
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