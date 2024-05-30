«В очередях тухнут»: новосибирцы часами стоят в очередях ради печати в свидетельствах о рождении детей

Некоторым новосибирцам удается поставить штампы довольно быстро Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Новосибирцам приходится стоять в очередях, чтобы поставить печать в свидетельства о рождении детей. Проблема стала актуальна еще в апреле. Читатели НГС рассказали, что происходит в отделениях УФМС и полиции города в конце мая.



По новому закону с 1 марта у всех детей до 14 лет в свидетельстве о рождении должна стоять красная отметка о гражданстве России. Если печати нет, ребенка не выпустят за границу, он не сможет получить паспорт или прописаться. Из-за этого не получится записать ребенка в больницу, получать выплаты и так далее.



— Два месяца не могу попасть в УФМС и поставить печать. Ужас какой-то, — пишет читатель НГС под ником СВ.



Читательница Анастасия отметила, что у нее двое детей — 2010 и 2017 годов рождения. Ни у кого из них, по словам сибирячки, печатей нет. Еще одна местная жительница рассказала, что ее знакомая приехала в отделение МВД, отстояла очередь. Но в свидетельстве о рождении нашлась ошибка, и женщину отправили менять документ, а затем направили снова ставить печать.



— Люди создали сами ажиотаж, — считает читательница с ником Оля Владимировна. — Пришла в конце рабочего дня, заняла очередь. Просидела час, но не попала, так как рабочий день закончился. Но сотрудник у себя отметила, что нас четверо, кого не успела принять, и предложила подойти на следующий день в удобное время. У себя отметила, в какое время подойдем. И спокойно приняла. Итого час простояла в очереди, на следующий день в удобное мне время все сделала.

Некоторые говорят о бумажной волоките при составлении заявления на штамп в свидетельстве о рождении.



— Я приехала, отстояла в очереди 1,5 часа, заполнила заявление, но надо заполнять именно так, как в образце. Там сокращений нет, РФ писать нельзя — надо писать полностью «Российской Федерации». Зашла в кабинет, и мне поставили печать. Кого-то не принимали, кто-то выходил из кабинета, так как неправильно было заполнено заявление, — рассказала о своем опыте Елена.



Пользовательница под ником Ekaterina рассказала, что в очереди за печатью столкнулись с хамским поведением сотрудницы.



— Понимаю, очереди огромные, но это не дает право сотрудникам кричать на людей, — сетует девушка.



Женщина с ником Ната советовала всем не тянуть и ставить штамп еще в марте, теперь же родители из ее окружения мучаются.



— Оформляла в марте детям загранпаспорт. Сказали, что сначала надо поставить штампы. Записали через неделю. Пришла — все за 10 минут максимум сделала. Советовала знакомым заняться этим вопросом, пока не было ажиотажа, они отмахнулись. По итогу теперь в очередях тухнут, — сообщила Ната.



ALena ALena тоже поставила штамп в марте, как только услышала о новом законе. Девушка утверждает: очередей тогда не было.



В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили: в целом ситуация с ажиотажем вокруг печатей успокоилась. Собственный анонимный источник в правоохранительных органах, знакомый с ситуацией, сообщил корреспонденту НГС, что пик ажиотажа вокруг паспортов спал.



— Вышел новый закон с этой печатью. Период с марта по апрель — время подачи документов в школы и сады. Вот все и побежали скопом. А ещё к сезону отпусков многие начали делать детям заграничные паспорта, оформлять визы. Там везде тоже эту печать требуют. А сейчас пик вроде прошел. Поэтому процесс проходит в плановом режиме, — объяснил источник.



Ранее НГС писал о том, как в Новосибирске в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 7 по несколько раз в неделю стали собираться очереди. Жалобы на ситуацию получала редакция НГС.

