Камеры оштрафуют водителей Новосибирска за использование телефона за рулем — показывает на карте, где они появятся

В Новосибирской области ищут подрядчика на установку камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо поставить два комплекса фиксации нарушений ПДД, в которые входят в общей сложности семь обзорных камер. Вместе с ними необходимо предоставить заказчику видеодатчики, контролеры определения текущей фазы светофора, а также системы инфракрасной подсветки.
Камеры разместятся на двух на двух перекрестках на правом берегу Новосибирска. Первый разместится на перекрестке улицы Трикотажной и проспекта Дзержинского. Еще один комплекс появится на перекрестке Владимировской и Саратовской улиц.
Новые камеры, согласно конкурсной документации, должны будут фиксировать почти два десятка видов нарушений правил дорожного движения. Среди них и использование телефона водителем за рулем. Это наказывается по ст. 12.36.1 КоАп РФ.
Максимальная цена контракта — 27,3 миллиона рублей. Закупка размещена 20 мая, срок окончания подачи заявок — 28 мая.
Ранее в Новосибирске решили установить камеры у кольца обозрения на Михайловской набережной. На них готовы потратить 20,5 миллионов рублей.