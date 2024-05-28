НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +3

5 м/c,

ю-з.

 747мм 48%
Подробнее
1 Пробки
USD 88,44
EUR 96,24
Реклама

СРОЧНО

Сибирячку не пустили на рейс из-за овербукинга

Репортаж с сектантами
Как не пропустить отпуск
Проблема с врачами
Такие дома строят в городе
Дело экс-главы дептранса
Что с выпускными
Сколько стоят часы прокурора
Свежие вакансии
«Магнит» вместо фитнеса
НГС в Telegram
Город Камеры оштрафуют водителей Новосибирска за использование телефона за рулем — показывает на карте, где они появятся

Камеры оштрафуют водителей Новосибирска за использование телефона за рулем — показывает на карте, где они появятся

За установку камер готовы заплатить более 27 миллионов рублей

238
Написать комментарий
Камеры должны установить до начала осени

В Новосибирской области ищут подрядчика на установку камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Информация об этом опубликована на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление контрактной системы». Подрядчику необходимо поставить два комплекса фиксации нарушений ПДД, в которые входят в общей сложности семь обзорных камер. Вместе с ними необходимо предоставить заказчику видеодатчики, контролеры определения текущей фазы светофора, а также системы инфракрасной подсветки.

Камеры разместятся на двух на двух перекрестках на правом берегу Новосибирска. Первый разместится на перекрестке улицы Трикотажной и проспекта Дзержинского. Еще один комплекс появится на перекрестке Владимировской и Саратовской улиц.

Новые камеры, согласно конкурсной документации, должны будут фиксировать почти два десятка видов нарушений правил дорожного движения. Среди них и использование телефона водителем за рулем. Это наказывается по ст. 12.36.1 КоАп РФ.

Максимальная цена контракта — 27,3 миллиона рублей. Закупка размещена 20 мая, срок окончания подачи заявок — 28 мая.

Ранее в Новосибирске решили установить камеры у кольца обозрения на Михайловской набережной. На них готовы потратить 20,5 миллионов рублей.

ПО ТЕМЕ
Новосибирск ПДД Камеры ГИБДД
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Бензин заменили на газ, а чипсы — на творог: семья с ребенком поделилась секретами экономии
Анонимное мнение
Мнение
Сочи — это вам не Адлер! Журналист отдохнула на отечественном курорте — стоит ли тратить деньги на это
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
Напивался и просыпался в беседке — как одна фотография заставила россиянина завязать с алкоголем
Алексей Конин
Рекомендуем
Знакомства

Ксения,  33

ЯНА,  41

Vagon,  36

yulya71,  57

Жэка,  33

Sergei,  43

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Доставка дров сосна горбыль (пиленный под топку)

1 200 ₽

Добавить объявление