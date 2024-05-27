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Город Новосибирцы жалуются, что горячую воду не дают вовремя — что ответили в СГК

Новосибирцы жалуются, что горячую воду не дают вовремя — что ответили в СГК

Энергетики перечислили недочеты в работе УК с жителями

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Новый этап отключения горячей воды стартовал 27 мая

Жители Новосибирска пожаловались, что после испытания тепловых сетей вовремя не дают горячую воду. Сообщения от возмущенных горожан поступили в редакцию НГС.

Жительница Ленинского района Елена рассказала, что в ее доме на улице Римского-Корсакова горячую воду отключили еще 13 мая, блага цивилизации до сих пор не вернулись. Аналогичное сообщение поступило от жительницы Калининского района Маргариты — у нее горячей воды нет с 14 мая. Альвина из Кировского района сообщила, что также сидит без горячей воды с 13 мая.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании корреспонденту НГС сообщили, что 27 мая заканчивается предельный срок отключения горячей воды для тех, у кого она исчезла 15 мая. Ведется восстановление подачи горячей воды по мере окончания ремонтов дефектов на теплотрассах.

— К сожалению, некоторые управляющие компании при оповещении жителей не указывают предельные сроки отсутствия горячего водоснабжения — ограничиваются указанием срока подъёма воды. Мы предоставляем управляющим организациям два срока — период испытаний и предельный срок отсутствия ГВС. Рекомендуем предоставлять такую же полную информацию жителям, — сообщили в СГК.

Всю актуальную информацию о точных сроках подачи горячей воды можно уточнить на сайте СГК, добавили в компании.

Тем временем в Новосибирске начался четвертый этап гидравлических испытаний теплосетей. Посмотрите список улиц, где жители останутся без воды до 9 июня.

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Новосибирск СГК Отключения воды
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