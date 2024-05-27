«До мусорки не довезли»: на Бердском шоссе поставили «новую» остановку — павильон грязный и весь в надписях

Кажется, что жестяной павильон простоял на остановке «Переулок Дементьева» не один десяток лет, но на деле его установили всего пару дней назад Источник: читательница НГС Елена











В Новосибирске на остановке «Переулок Дементьева» на Бердском шоссе разместили старый и грязный остановочный павильон. Судя по надписи сверху, раньше он стоял на другой остановке в Первомайском районе.



По словам сибирячки Елены, местные жители долго добивались установки нового павильона, но новизна конструкции вызвала у людей большие вопросы.



— Сварка свежая, даже видны еще следы рабочих, которые варили эту красоту неописуемую, — иронизирует Елена.

Источник: читательница НГС Елена

Павильон, который сняла сибирячка, выглядит так, как будто бы он уже использовался ранее. Он грязный и густо исписанный. Судя по надписи наверху, прежде павильон находился на остановке «Больница водников» на улице Одоевского.



Нововведение местные жители, мягко говоря, не оценили: чат местного ТОСа буквально переполнился их негодованием.

— Почему там, где больница, эту остановку посчитали негодной и убрали, а для нас они шикарная? — возмутилась другая местная жительница Марианна. — Кому жаловаться?

— Просто эту остановку до мусорки не довезли и решили нам поставить, чтоб больше не просили, — тоже не обрадовалась другая сибирячка — член ТОСа. — Даже в деревнях остановки нормальные.

Остановка переехала с КСМ на Бердское шоссе. Все в пределах Первомайского района Источник: читательница НГС Елена











НГС направил запрос в мэрию Новосибирска запрос, чтобы узнать, насколько нормальной является практика, при которой старые, непокрашенные и неотмытые остановки переставляют на другое место. Также мы задали вопрос о том, по какому принципу выбирают, где ставить новенькие павильоны, а где — старые.



Ранее фотожурналист НГС проехал по левому берегу Новосибирска и посмотрел, как выглядят остановки там. От снимков, которые он сделал, легко можно впасть в депрессию.