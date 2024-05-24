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На парковке «Универсама» на Ленина ставят ларьки

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Город На месте парковки «Универсама» на Ленина поставили ларьки — кто это сделал и зачем

На месте парковки «Универсама» на Ленина поставили ларьки — кто это сделал и зачем

Там пройдет фестиваль

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Сцена появилась в пятницу, 24 мая

В Новосибирске на парковке у «Универсама» на улице Ленина установили сцену и ларьки. Такие же разместили на тротуаре. НГС выяснил, что 25 мая на этой площадке начнется фестиваль сидра (18+).

Как рассказывают организаторы Insider Fest, мероприятие пройдет с 12:00 до 22:00. Это уже третий фестиваль, но в «Рестрохолле by Универсам» он состоится впервые.

Мероприятие проведут на свежем воздухе и в самом «Рестрохолле»

Торжественное открытие фестиваля запланировано на 14:00. Всё это время будут выступать музыкальные группы. Также в расписании указано, что в 20:00 участники попробуют установить мировой рекорд по самому массовому чоканью бокалами. Посетители мероприятия смогут попробовать 80 сортов сидра.

К мероприятию готовятся с сегодняшнего дня

Безлимитный билет стоит 3500 рублей, в который также включены подарки в виде бокала, шопера, блокнота и ручки. Также можно купить билет за 1600 рублей — в него входит возможность попробовать 5 дегустационных порций по 125 миллилитров, бокал и шопер.

В прошлый выходные в Новосибирске проходила масштабная акция «Ночь музеев». Как это было, вы можете прочесть в нашем репортаже.

В последние майские выходные в городе пройдут и другие культурные мероприятия. Куда можно сходить 25 и 26 мая, читайте в афише от НГС.

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