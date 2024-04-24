Сильно захотел на Филиппины: бизнесмен снес незаконное здание в Новосибирске, чтобы улететь на отдых

Новосибирец снес незаконную постройку, чтобы улететь отдыхать в Филиппины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.
Судебные приставы потребовали снести самовольную постройку в Центральном районе города. Владелец, 38-летний бизнесмен, здание не сносил, за это ему 34 раза выписали штраф, арестовали счета, запретили регистрировать недвижимость и выезжать за пределы России.
В начале апреля предприниматель пришел к приставам и сообщил, что хочет отдохнуть на Филиппинах, но из-за ограничений поездка может не состояться. Тогда мужчина и решил снести незаконную постройку.
— Убедившись в правдивости слов должника, судебный пристав сняла ранее наложенные ограничения. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, — сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области.
Недавно в глухой деревне Бакейка Кыштовского района жительница Новосибирска пряталась, чтобы не платить алименты своей дочери. Приставы поехали искать должницу, несмотря на бездорожье и весеннюю грязь.