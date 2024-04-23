Новосибирцы пожаловались на массовый сбой у «Ростелекома»

Сообщения о сбое поступают из Европейской части России и из Сибири Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Жители Новосибирска пожаловались на сбой в работе интернета от оператора «Ростелеком». Аналогичные сообщения поступают и из других регионов России.



Сибирячка Марина в беседе с корреспондентом НГС сообщила, что с 18:20 пыталась зайти в мобильное приложение «Ростелекома», но так и не смогла. На экране входа показывался знак загрузки данных, но дальше ничего не происходило. Сайт компании также не принимал оплату по договору. В дальнейшем у жительницы Новосибирска полностью пропал интернет.



Судя по данным сервиса Downdetector, первые сообщения о масштабном сбое стали поступать примерно в 17 часов по московскому времени. Пользователи жалуются на проблемы с доступом к интернету, сервисам компании и на общий сбой в работе сайта.

Количество сообщений о сбое нарастает Источник: downdetector.su











Сообщения поступают из Москвы, Санкт-Петербурга, Самарской области, Новосибирской области, Челябинской области и других регионов страны.



Корреспондент НГС направил запрос в компанию «Ростелеком», чтобы узнать причины произошедшего.

