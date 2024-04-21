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Дороги и транспорт «Билетов не хватает на всех»: из-за технического сбоя на автовокзале Новосибирска собираются очереди

«Билетов не хватает на всех»: из-за технического сбоя на автовокзале Новосибирска собираются очереди

Билеты продают только на автобусы, которые приехали на вокзал

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Сбой не могут устранить уже несколько дней

На автовокзале Новосибирска собираются очереди из-за технического сбоя, билетов в автобусах не хватает на всех. На сайтах и в кассах пропала предварительная продажа билетов. О том, что происходит на автостанциях на третий день сбоя рассказала читательница НГС Наталья.

По словам девушки, билеты продают только по факту прибытия автобусов на вокзал.

— На автостанциях коллапс. Продают билеты только на автобусы, которые уже пришли. Люди в панике и не знают, уедут они или нет. Предварительная продажа не работает с 18 апреля. Люди толпой ждут, пока придет автобус. Диспетчер выходит, смотрит, сколько мест в автобусе и продает билеты. Билетов не хватает на всех, — рассказала читательница НГС Наталья.

Как добавила сибирячка, моментом воспользовались неофициальные перевозчики, которые предлагают уехать за большие суммы денег.

По словам читательницы, на автостанциях произошел коллапс

Комментатор НГС рассказал, что купить билет можно, если вы знаете расписание.

— 19 апреля не работал сайт, сегодня 20 апреля такая же ситуация....если вы помните расписание, вы можете приехать на вокзал и купить билет. Причём расписание никому не известно. Вот так, сбой на сайте повлек сбой в работе, — написал комментатор НГС.

На сайте автовокзала сообщение о техническом сбое появилось 18 апреля. В пятницу, 19 апреля, в диспетчерской вокзала НГС подтвердили, что предварительной продажи нет. Если заходить на сайт, то появляется предупреждение о невозможности купить билет.

— К сожалению, по техническим причинам продажи билетов из Новосибирска временно не ведутся на сайте. Приносим вам свои извинения за неудобства, специалисты уже занимаются решением проблемы. Покупка билетов из других регионов доступна на сайте, — сообщили на сайте автовокзала.

Продажи в кассах ведутся только на 21, 22 и 23 апреля, добавили в автовокзале. Корреспондент НГС направила запрос Новосибирскому автовокзалу. На момент публикации ответа не было.

Ранее в работе WhatsApp произошел массовый сбой. Проблему заметили в разных регионах России.

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Сбой Вокзал Билеты Новосибирск
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