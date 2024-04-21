«Билетов не хватает на всех»: из-за технического сбоя на автовокзале Новосибирска собираются очереди

На автовокзале Новосибирска собираются очереди из-за технического сбоя, билетов в автобусах не хватает на всех. На сайтах и в кассах пропала предварительная продажа билетов. О том, что происходит на автостанциях на третий день сбоя рассказала читательница НГС Наталья.

— На автостанциях коллапс. Продают билеты только на автобусы, которые уже пришли. Люди в панике и не знают, уедут они или нет. Предварительная продажа не работает с 18 апреля. Люди толпой ждут, пока придет автобус. Диспетчер выходит, смотрит, сколько мест в автобусе и продает билеты. Билетов не хватает на всех, — рассказала читательница НГС Наталья.