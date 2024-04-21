«Билетов не хватает на всех»: из-за технического сбоя на автовокзале Новосибирска собираются очереди

На автовокзале Новосибирска собираются очереди из-за технического сбоя, билетов в автобусах не хватает на всех. На сайтах и в кассах пропала предварительная продажа билетов. О том, что происходит на автостанциях на третий день сбоя рассказала читательница НГС Наталья.
По словам девушки, билеты продают только по факту прибытия автобусов на вокзал.
— На автостанциях коллапс. Продают билеты только на автобусы, которые уже пришли. Люди в панике и не знают, уедут они или нет. Предварительная продажа не работает с 18 апреля. Люди толпой ждут, пока придет автобус. Диспетчер выходит, смотрит, сколько мест в автобусе и продает билеты. Билетов не хватает на всех, — рассказала читательница НГС Наталья.
Как добавила сибирячка, моментом воспользовались неофициальные перевозчики, которые предлагают уехать за большие суммы денег.
Комментатор НГС рассказал, что купить билет можно, если вы знаете расписание.
— 19 апреля не работал сайт, сегодня 20 апреля такая же ситуация....если вы помните расписание, вы можете приехать на вокзал и купить билет. Причём расписание никому не известно. Вот так, сбой на сайте повлек сбой в работе, — написал комментатор НГС.
На сайте автовокзала сообщение о техническом сбое появилось 18 апреля. В пятницу, 19 апреля, в диспетчерской вокзала НГС подтвердили, что предварительной продажи нет. Если заходить на сайт, то появляется предупреждение о невозможности купить билет.
— К сожалению, по техническим причинам продажи билетов из Новосибирска временно не ведутся на сайте. Приносим вам свои извинения за неудобства, специалисты уже занимаются решением проблемы. Покупка билетов из других регионов доступна на сайте, — сообщили на сайте автовокзала.
Продажи в кассах ведутся только на 21, 22 и 23 апреля, добавили в автовокзале. Корреспондент НГС направила запрос Новосибирскому автовокзалу. На момент публикации ответа не было.
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