НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+8°

облачно, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

сев.

 755мм 42%
Подробнее
2 Пробки
USD 93,25
EUR 99,36
Реклама

СРОЧНО

Бастрыкин ждет доклад о жилье с толпами тараканов

Голосуем на Народной премии
Орда наступает
Идет жара — куда бежать
Тусовка под хиты 90-х
Антисанитария в больнице
Чему учит Марк Бартон
Всё об империи NL
Когда откроют «Спортивную»
НГС в Telegram
Город Два шага прошел и по голову в грязи: блогер сравнил грязь в Новосибирске и Красноярске — видео

Два шага прошел и по голову в грязи: блогер сравнил грязь в Новосибирске и Красноярске — видео

Василий Баранов отметил улучшение ситуации с фекальной вонью в центре города

1 198
22 комментария
Василий Баранов посетовал на сухость климата в Сибири

Новосибирский блогер Василий Баранов, автор проекта BARANOVMOVIE, сравнил грязь и весеннюю пыль в Новосибирске и Красноярске. Сравнение оказалось не в пользу нашего города.

Кадры интервью с блогером опубликованы на YouTube-канале «Бьюти мама Сибири». Василий Баранов признался, что ему нравится жить в Новосибирске и он планирует и дальше оставаться в городе. При этом он отметил, что в Красноярске нет «такой грязи и пылищи», как в Новосибирске.

— Я периодически бываю в Красноярске, но там такой пылищи нет. Если в Новосибирске весной ты два шага прошел, то ты с ног до головы в грязи. В Красноярске пыль от заводов и всего остального, но такой явной грязи под ногами нет, — заявил Баранов.

Блогер указал на сходство сибирских городов в плане сухости климата и воздуха. При этом Новосибирск и Красноярск нельзя сравнивать с Сочи и Москвой, где совершенно другой климат.

Василий Баранов также высказался о фекальной вони, которая периодически появляется в центре Новосибирска. По его мнению, в этом году ситуация с неприятными запахами значительно улучшилась, и он не испытывает такого дискомфорта, как ранее.

Ранее жестко о Новосибирске высказался и блогер Артемий Лебедев. Он назвал город «одним из самых унылых».

ПО ТЕМЕ
Новосибирск Красноярск Блогеры из Новосибирска Весна Грязь Пыль
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«На скорости выдувает последние мозги»: мнение самокатчика о повсеместной ненависти и стереотипах
Виталий Гущинский
корреспондент
Мнение
Гастрономический хвост: как Новосибирск исчез с ресторанной карты России — грустная колонка
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Главное — не вырывать страницы»: как журналист НГС писала «Тотальный диктант» под диктовку жены священника — ищем ошибки
Екатерина Евстафьева
Журналист
Рекомендуем
Знакомства

Lera,  25

Евгений,  56

Jhon,  31

Владимир,  34

Толстый,  34

Ирина,  38

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Окна для дачи

2 500 ₽

Адвокат по уголовным делам

3 000 ₽

Добавить объявление