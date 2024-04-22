Два шага прошел и по голову в грязи: блогер сравнил грязь в Новосибирске и Красноярске — видео

Василий Баранов посетовал на сухость климата в Сибири Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU, Стоп-кадр видео YouTube-канала «Бьюти мама Сибири»











Новосибирский блогер Василий Баранов, автор проекта BARANOVMOVIE, сравнил грязь и весеннюю пыль в Новосибирске и Красноярске. Сравнение оказалось не в пользу нашего города.



Кадры интервью с блогером опубликованы на YouTube-канале «Бьюти мама Сибири». Василий Баранов признался, что ему нравится жить в Новосибирске и он планирует и дальше оставаться в городе. При этом он отметил, что в Красноярске нет «такой грязи и пылищи», как в Новосибирске.

Источник: YouTube-канал «Бьюти мама Сибири»

— Я периодически бываю в Красноярске, но там такой пылищи нет. Если в Новосибирске весной ты два шага прошел, то ты с ног до головы в грязи. В Красноярске пыль от заводов и всего остального, но такой явной грязи под ногами нет, — заявил Баранов.



Блогер указал на сходство сибирских городов в плане сухости климата и воздуха. При этом Новосибирск и Красноярск нельзя сравнивать с Сочи и Москвой, где совершенно другой климат.



Василий Баранов также высказался о фекальной вони, которая периодически появляется в центре Новосибирска. По его мнению, в этом году ситуация с неприятными запахами значительно улучшилась, и он не испытывает такого дискомфорта, как ранее.

