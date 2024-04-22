Разруха в центре: «Парк Кафе» в Первомайском снесли, но мусор остался — когда его уберут

На участке остался строительный мусор Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске в Первомайском сквере на месте снесенного «Парк кафе» осталось много строительного мусора. В мэрии в ответе на запрос НГС объяснили, когда территорию начнут приводить в порядок.

Как рассказали в администрации, сейчас специалисты ждут оттаивания грунта. После этого определят количество не демонтированного фундамента.

— После этого будет подготовлен сметный расчет на выполнение работ, проведены конкурсные процедуры на заключение контракта по демонтажу строительных конструкций, отсыпке территории грунтом. На данной территории планируется новое озеленение, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Работы планируют провести в этом году. «Парк Кафе» снесли в декабре прошлого года по требованию суда. Здание признали самостроем.

Территория не огорожена Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











На месте есть участки не демонтированного фундамента Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











Разруха особенно выделяется на фоне новой плитки в Первомайском сквере Источник: Александр Ощепков/ NGS.RU











В Новосибирске на прошлой неделе возобновили работы по благоустройству Первомайского сквера. Работы собираются закончить в этом году.

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