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Город эксклюзив Разруха в центре: «Парк Кафе» в Первомайском снесли, но мусор остался — когда его уберут

Разруха в центре: «Парк Кафе» в Первомайском снесли, но мусор остался — когда его уберут

На месте снесенного здания еще лежат куски фундамента

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На участке остался строительный мусор

В Новосибирске в Первомайском сквере на месте снесенного «Парк кафе» осталось много строительного мусора. В мэрии в ответе на запрос НГС объяснили, когда территорию начнут приводить в порядок.

Как рассказали в администрации, сейчас специалисты ждут оттаивания грунта. После этого определят количество не демонтированного фундамента.

— После этого будет подготовлен сметный расчет на выполнение работ, проведены конкурсные процедуры на заключение контракта по демонтажу строительных конструкций, отсыпке территории грунтом. На данной территории планируется новое озеленение, — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

Работы планируют провести в этом году. «Парк Кафе» снесли в декабре прошлого года по требованию суда. Здание признали самостроем.

Территория не огорожена
На месте есть участки не демонтированного фундамента
Разруха особенно выделяется на фоне новой плитки в Первомайском сквере

В Новосибирске на прошлой неделе возобновили работы по благоустройству Первомайского сквера. Работы собираются закончить в этом году.

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Новосибирск Первомайский сквер Демонтаж Мусор
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