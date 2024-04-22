Ленину — 154 года! Разглядываем его памятники в Новосибирске — есть цветной и тот, который не успели сдать вовремя

Краевед Константин Голодяев говорит: раньше в Новосибирске было несколько десятков памятников Ленину Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Сегодня, 22 апреля 2024 года, отмечается 154-й день рождения Владимира Ильича Ленина, на долгие годы оставившего след в истории. В России фактически невозможно найти город, где не было бы ни одного памятника вождю мирового пролетариата. В Новосибирске их осталось более, где располагаются некоторые и чем особенно они уникальны — в материале НГС.

Новосибирский краевед Константин Голодяев подробно рассказал редакции о памятниках Ленина в областной столице. По его словам, прежде их было здесь 30–40, но в итоге осталось примерно 12. Это, несомненно, не считая множества его бюстов, хранящихся в помещениях.

— Немало Лениных было утрачено в начале 1960-х, тех, кто композиционно был рядом со Сталиным. Например, «Сталин и Ленин в Горках». Причем в самых разных вариациях: или они сидят вместе, или только Владимир Ильич, а Иосиф Виссарионович — стоит. Такие памятники ставились повсюду: у школ, домов культуры, в парках, — объясняет эксперт.

Как отмечает Голодяев, первую в городе скульптуру Ленина поставили в 1927 году на улице Щетинкина, 33 (сквер «Водник»). Произошло это к десятилетию Октябрьской революции. Такой же памятник, автор которого — скульптор Василий Козлов, установлен перед зданием Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге, где сейчас находится администрация местного губернатора.

По информации Константина Голодяева, первая в областной столице скульптура Ленина была поставлена у Дворца труда (сейчас тут СГУВТ) Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— А самый поздний Ленин пришел уже после перестройки, в 1999-м. Руководство завода строительных машин, верное принципам марксизма-ленинизма, самостоятельно установило памятник вождю мирового пролетариата перед своим офисом на Трикотажной, 41а, — добавляет специалист.

Ленин на Трикотажной гордо стоит Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Крупнейший в Новосибирске Ильич — на названной в честь него площади Ленина. Голодяев уточняет, что высота памятника составляет 6,5 метра, а вес — 10 тонн.



— Фигура должна была быть установлена к 100-летию рождения Ленина, к 22 апреля 1970 года. Но на полгода не успели — торжественно открыли 5 ноября, — говорит эксперт.

Памятник на площади Ленина — огромный Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











А теперь — фотографии еще нескольких интересных памятников Ленина. Этот цветной, к примеру, находится возле здания на улице Бетонной, 14 в Кировском районе.

Владимир Ильич в головном уборе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Вот памятник у здания администрации Ленинского района.

Адрес — Станиславского, 6а Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Еще одна скульптура расположена рядом с Дуси Ковальчук, 179/6.

Неподалеку площадь Калинина Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Гигантский бюст — около здания КПРФ на Большевистской, 29.

Судя по фото, этот бюст фактически белоснежный Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Прошлой осенью НГС рассказывал, как сибиряк нашел портрет Ленина в мусорке, а потом выставил его на продажу за пять миллионов рублей.

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