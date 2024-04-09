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Кому из новосибирцев положена самая высокая пенсия

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Город Стало известно, кто в Новосибирской области получает самую большую пенсию

Стало известно, кто в Новосибирской области получает самую большую пенсию

Всего в регионе пенсию получают почти 795 тысяч человек

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Размер максимальной пенсии в ОПФР не разглашают

В отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области сообщили категории граждан, получающих самую большую пенсию. Это летчики-испытатели, инвалиды и ветераны ВОВ, которые получают сразу две пенсии — страховую и пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

— Ее размер является конфиденциальной информацией в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных», — заявили в ОПФР.

В 2021 году размер такой пенсии в Новосибирской области был озвучен: он достигал порядка 100 тысяч рублей. В Омской области тоже подсчитали самые большие пенсии — в 2023 году чуть более 298 тысяч рублей получали космонавты, летчики-испытатели, военнослужащие и федеральные чиновники за выслугу лет.

— Средний размер страховой пенсии по старости в Новосибирской области в 2024 году на 1 апреля составляет 21 932,53 рубля. Средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров — 22 871,94 рубля. Средний размер социальной пенсии в Новосибирской области составляет 13 793 рубля, — добавили в ОПФР.

Там же объяснили, что социальная пенсия не зависит от страхового стажа и пенсионных коэффициентов и бывает по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Всего в регионе по линии отделения Социального фонда России пенсия выплачивается 794 575 гражданам, 14 029 из них — это военные пенсионеры, получающие вторую (гражданскую) пенсию по линии фонда.

На апрель в России было запланировано повышение пенсий, мы сообщали, кто получит прибавку.

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