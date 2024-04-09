Стало известно, кто в Новосибирской области получает самую большую пенсию

В отделении фонда пенсионного и социального страхования РФ по Новосибирской области сообщили категории граждан, получающих самую большую пенсию. Это летчики-испытатели, инвалиды и ветераны ВОВ, которые получают сразу две пенсии — страховую и пенсию по государственному пенсионному обеспечению.

В 2021 году размер такой пенсии в Новосибирской области был озвучен: он достигал порядка 100 тысяч рублей. В Омской области тоже подсчитали самые большие пенсии — в 2023 году чуть более 298 тысяч рублей получали космонавты, летчики-испытатели, военнослужащие и федеральные чиновники за выслугу лет.

