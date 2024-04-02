Женщины в Новосибирской области стали чаще отказываться от детей после родов — что не так с матерями

В Новосибирской области на 18% выросло число отказов от новорожденных в 2023 году. Об этом сообщается в ежегодном докладе о деятельности уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области.
Всего в 2022 году было зафиксировано 37 таких отказов, в 2023 — 43. В 30 случаях из 43 дети были переданы на воспитание в замещающие семьи.
— В предыдущие годы основными причинами отказов являлись отсутствие мотивации у женщины к воспитанию ребенка, трудная жизненная ситуация. В 2023 году портрет женщины, отказавшейся от новорожденного ребенка, изменился, в более половины случаев женщины имели алкогольную и наркотическую зависимости, — говорится в докладе.
Число обращений к омбудсмену из-за ненадлежащего исполнения родительских обязанностей снизилось — с 279 в 2022 году до 258 в 2023 (но по сравнению с 2019 годом — выросло в 7 раз).
— Большее количество резонансных ситуаций произошло в семьях Кировского и Ленинского районов города Новосибирска, а также в Новосибирском районе Новосибирской области, — отмечается в докладе.
В феврале была арестована 22-летняя Светлана Баштакова, родившая ребенка в съемной квартире, а затем выкинувшая его в мусорный бак. Малыша удалось спасти.