Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов России

Новосибирск занял девятое место в рейтинге по качеству городской среды в России. Мегаполис набрал 219 баллов. Итоговые данные опубликовал федеральный Минстрой.
Максимальное количество баллов может достигать 360. Отметим, что в прошлый раз Новосибирск набрал 204 балла и занимал 10 строчку рейтинга.
Первое место в рейтинге заняла Москва с 304 баллами. Второе и третье — Санкт-Петербург – 270 баллов, а на третьем месте Нижний Новгород с 237 баллами.
Ранее Бугринский мост попал в топ впечатляющих мостов России. Он занял шестое место.