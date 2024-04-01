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Город Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов России

Новосибирск попал в топ-10 благоприятных для жизни городов России

Мегаполис набрал 219 баллов

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Город занял 9 место

Новосибирск занял девятое место в рейтинге по качеству городской среды в России. Мегаполис набрал 219 баллов. Итоговые данные опубликовал федеральный Минстрой.

Максимальное количество баллов может достигать 360. Отметим, что в прошлый раз Новосибирск набрал 204 балла и занимал 10 строчку рейтинга.

На первом месте оказалась Москва

Первое место в рейтинге заняла Москва с 304 баллами. Второе и третье — Санкт-Петербург – 270 баллов, а на третьем месте Нижний Новгород с 237 баллами.

Ранее Бугринский мост попал в топ впечатляющих мостов России. Он занял шестое место.

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