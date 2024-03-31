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Город Бугринский мост попал в топ впечатляющих мостов России

Бугринский мост попал в топ впечатляющих мостов России

Он занял шестое место

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Мост открыли в 2014 году

Бугринский мост в Новосибирске попал в рейтинг самых впечатляющих мостов России. По данным аналитиков сервиса tutu, он занял шестое место.

Как уточнили в сервисе, всего в рейтинг попало 8 мостов. Первое место занял Саратовский мост, второе — Золотой мост во Владивостоке, а третье — Муромский мост через Оку.

Бугринский мост через Обь в Новосибирске, соединяет три городских района — Кировский, Октябрьский и Первомайский. Арочный пролет Бугринского моста считается самым длинным на территории СНГ — 380 метров, а высота — 80 метров. На открытие моста в 2014 году приезжал президент РФ Владимир Путин.

Ранее Новосибирская область заняла 23-е место в рейтинге качества жизни.

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