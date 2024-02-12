«Не самый блестящий показатель»: Новосибирская область заняла 23 место в рейтинге качества жизни

— Мы должны понимать, что 88 регионов. Есть Тыва, Магадан (при том, что там живут люди, которые его любят), Чукотка. Но мы понимаем, что там тяжеловато жить. Или совершенно депрессивные регионы в Центральном округе: берем 500 километров от Москвы, циркулем очерчиваем. Там, в общем-то всё печально, потому что все уехали в столицу. Новосибирск — один из центров, где есть жизнь. Съезжаются люди, ведь есть куда и зачем. И понятно, что в тех местах, откуда они приезжают, нередко все более печально, — выразил свое мнение политолог.