«Не самый блестящий показатель»: Новосибирская область заняла 23 место в рейтинге качества жизни

Новосибирская область заняла 23 место среди всех российских регионов по качеству жизни. В сумме различных показателей она набрала 59,761 балл из 100: такие результаты опубликовало РИА Новости.
В 2022 году в подобном рейтинге регион занял 21 место, набрав 58,216 балла. В статье указано, что при анализе учитывались 66 показателей, объединенных в 11 различных групп: уровень доходов населения, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктры, уровень экономического развития и прочие.
В этот раз выше Новосибирской области, на 22 месте, оказалась Республика Адыгея с 60,137 баллами. 24-е место у Курской области, набравшей 59,704 балла. В первой тройке — Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В рейтинг также попали другие регионы Сибири: на 40 месте расположился Красноярский край, на 49-м — Томская область, на 57-м — Омская, на 69-м — Алтайский край, на 80 места оказалась Республика Алтай.
Что говорит эксперт
В разговоре с корреспондентом НГС политолог Алексей Мазур заявил, что для такого рейтинга 23 место — «не самое блестящее», даже при том, что следует учитывать все тонкости анализа. По мнению эксперта, регион должен входить в первую десятку, так как он — один из крупнейших мегаполисов страны. Прежде всего по численности населения. Политолог считает, что нередко на строчках выше оказываются места, где тех или иных возможностей меньше.
— У нас есть промышленность, наука, образование, медицина. Есть все, при этом мы понимаем, что город неблагоустроен, не очень приспособлен для жизни. Люди мирятся с его недостатками ради работы, учебы, еще чего-то. Как только окончили вуз, допустим, многие уезжают в Питер, еще куда-то, — отмечает Алексей.
Вместе с тем, добавляет Мазур, Новосибирск — один из центров, куда съезжаются люди из окрестностей.
— Мы должны понимать, что 88 регионов. Есть Тыва, Магадан (при том, что там живут люди, которые его любят), Чукотка. Но мы понимаем, что там тяжеловато жить. Или совершенно депрессивные регионы в Центральном округе: берем 500 километров от Москвы, циркулем очерчиваем. Там, в общем-то всё печально, потому что все уехали в столицу. Новосибирск — один из центров, где есть жизнь. Съезжаются люди, ведь есть куда и зачем. И понятно, что в тех местах, откуда они приезжают, нередко все более печально, — выразил свое мнение политолог.
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