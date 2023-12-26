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Новосибирская область обогнала Красноярский край в рейтинге регионов за 2023 год. Чем мы лучше?

Это не единственный сибирский регион, который обошла область

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Новосибирская область заняла 18 место в рейтинге российских регионов за 2023 год

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Новосибирская область заняла 18 место из 85-ти в итоговом рейтинге регионов России за 2023 год. Исследование опубликовало РИА Новости.

По данным рейтинга, Новосибирская область набрала 56,596 балла из 100 возможных. Ниже нее, на 19-м месте, расположилась Калужская область с 56,287 балла, на 20-м — Красноярский край с 55,927 балла.

Последний уступил региону по общему качеству жизни, темпам научно-технологического развития и здоровому образу жизни населения. Однако красноярцы опередили новосибирцев по динамике социально-экономического развития, уровню материального благополучия и ситуации на рынке труда.

В рейтинг также попали другие сибирский регионы. Тюменская область заняла 12 место, Алтайский край — 63-е, Омская область оказалась на 34 месте, Томская область — на 36-м, Кузбасс — на 42-м, и Республика Алтай заняла 82 место.

В пятерку лидеров попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Ханты-Манскийский автономный округ. Кроме Республики Алтай, ниже всего в итоговом рейтинге оказались Кабардино-Балкария, Хакасия, Северная Осетия, Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва.

Ранее Новосибирск посетила журналистка из Красноярска. Она поделилась своим мнением о городе в авторской колонке. На текст резко отреагировали в комментариях на НГС.

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