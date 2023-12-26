Новосибирская область обогнала Красноярский край в рейтинге регионов за 2023 год. Чем мы лучше?

Новосибирская область заняла 18 место из 85-ти в итоговом рейтинге регионов России за 2023 год. Исследование опубликовало РИА Новости.
По данным рейтинга, Новосибирская область набрала 56,596 балла из 100 возможных. Ниже нее, на 19-м месте, расположилась Калужская область с 56,287 балла, на 20-м — Красноярский край с 55,927 балла.
Последний уступил региону по общему качеству жизни, темпам научно-технологического развития и здоровому образу жизни населения. Однако красноярцы опередили новосибирцев по динамике социально-экономического развития, уровню материального благополучия и ситуации на рынке труда.
В рейтинг также попали другие сибирский регионы. Тюменская область заняла 12 место, Алтайский край — 63-е, Омская область оказалась на 34 месте, Томская область — на 36-м, Кузбасс — на 42-м, и Республика Алтай заняла 82 место.
В пятерку лидеров попали Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Ханты-Манскийский автономный округ. Кроме Республики Алтай, ниже всего в итоговом рейтинге оказались Кабардино-Балкария, Хакасия, Северная Осетия, Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкессия, Ингушетия, Еврейская автономная область и Республика Тыва.
Ранее Новосибирск посетила журналистка из Красноярска. Она поделилась своим мнением о городе в авторской колонке. На текст резко отреагировали в комментариях на НГС.