«Два провинциальных городишки»: как сибиряки отреагировали на мнение красноярской журналистки о Новосибирске

Новосибирск называют неофициальной столицей Сибири, но жители Красноярска придерживаются противоположной точки зрения. Корреспондент NGS24.RU Полина Бородкина впервые посетила Новосибирск и сравнила его с родным городом.
Журналист отметила, что в Новосибирске ее порадовал экологичный общественный транспорт, красивые театры и развитый стритфуд. Среди минусов Полина отметила огромные пробки, рекламу, которая не имеет единого стиля и ей пестрит весь город, а также железнодорожный вокзал, который по цвету напомнил ей больницу. После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.
Многие читатели согласились с журналистом и высказали свои замечания к Новосибирску.
— Набережная в Новосибирске — это просто кошмар. Такого позорища нет даже в Омске, — отметил Пластилин.
— Новосибирск серый, грязный и неухоженный город заурядной планировки, покалеченный архитекторами, — написал ivtkm.
— Вы знаете, в Новосибирске мало очень скамеек, лавочек, даже негде посидеть. Особенно в Ленинском районе. Пожилым людям не присесть отдохнут, — пояснила Читатель.
— О чем спорите, два провинциальных городишки в составе Томской губернии?! Томск — столица Сибири, — написал Гость.
А некоторые читатели встали на защиту родного города.
— Вы действительно были на новосибирской набережной? Территория прекрасна. Я не только о полосе вдоль реки, с травой, деревьями, экологичными инсталляциями. Мне очень нравится, — написала гость.
— За что в нашем городе не стыдно — так это за оперный театр и зоопарк, — отметила Марла Зингер.
— Объективный материал. Конечно, многого девушка не увидела еще, в том числе современные кварталы, и, наверное, ей стоит приехать к нам еще раз не только ради крематория и аквапарка, но и ради симфонического оркестра и спектаклей в театре оперы и балета. Набережную, наверное, закрыли из-за того, что там построят что-то новогоднее. Хорошую мысль журналист высказала о цвете вокзала. Очень красивое здание. Если бы его покрасили в благородный серый, например, или какой-то другой — это было бы небо и земля. Жаль, девушка не увидела наш вокзал внутри — восхищаюсь им каждый раз, когда оказываюсь там, — написал Гость.
В ноябре 2023 года эксперты Финансового университета при Правительстве РФ признали Новосибирск одним из городов с самым высоким качеством жизни. При этом соседние Кемерово и Красноярск оказались в низшей группе городов, там властям надо заняться повышением качества жизни.