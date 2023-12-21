«Два провинциальных городишки»: как сибиряки отреагировали на мнение красноярской журналистки о Новосибирске

Журналист отметила, что в Новосибирске ее порадовал экологичный общественный транспорт, красивые театры и развитый стритфуд. Среди минусов Полина отметила огромные пробки, рекламу, которая не имеет единого стиля и ей пестрит весь город, а также железнодорожный вокзал, который по цвету напомнил ей больницу. После публикации этой новости десятки читателей НГС оставили свои комментарии под материалом. Мы собрали самые интересные отзывы.

